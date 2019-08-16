بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد ديكاداها في دوري ابطال افريقيا

يواجه فريق الزمالك اليوم الجمعة ديكاداها الصومالى على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لنادي الزمالك، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ديكاداها الصومالي، اليوم الذى جاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد أبو جبل وكريم بامبو ومحمد عنتر وحازم إمام ومحمد عبد السلام

واستبعد الجهاز الفني محمد صبحي وإسلام جابر ومحمود علاء من قائمة الفريق لخوض مباراة ديكاداها الصومالي.