بن شرقي يتقدم بالهدف الأول للزمالك أمام ديكاداها (فيديو)

أحرز نادي الزمالك الهدف الأول في شباك مضيفه ديكاداها الصومالي، في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف اللاعب أشرف بن شرقي، من ركلة جزاء يسددها اللاعب على يمين الحارس لتسكن الشباك لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الزمالك.

