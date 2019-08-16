أكد متحدث باسم برشلونة الإسباني، الجمعة، أن النادي الكتالوني اتفق مع بايرن ميونيخ الألماني، على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو للأخير، بنظام الإعارة.



وتوصل برشلونة الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" لإعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، حسب ما أعلن فييرمو أمور، مدير العلاقات في النادي الكتالوني.



وقال أمور لشبكة "موفيستار لا ليغا": "نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا إتمام العملية".



ولم يكن كوتينيو ضمن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستواجه أتلتيك بلباو الجمعة في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، وفق ما ذكرت "فرانس برس".



ودخل بايرن ميونيخ على خط المفاوضات للتعاقد مع كوتينيو، بشكل مفاجئ، الأسبوع الماضي، مستغلا رغبة برشلونة الكبيرة بنقل اللاعب خارج النادي، استعدادا لقدوم مواطنه نيمار.



وعانى كوتينيو كثيرا منذ انتقاله لبرشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، مطلع 2018، ولم يستطع إثبات نفسه بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ومن ناحيته، بدأ بايرن ميونيخ بدراسة خيار التعاقد مع كوتينيو، بعد إصابة نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، حيث كان الهدف الرئيسي للنادي البافاري في الانتقالات.