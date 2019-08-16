تكريم فرد أمن في القليوبية.. عثر على 40 ألف جنيه وردها لصاحبها

كرم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، محمد شريف فرد أمن بمستشفى حميات طوخ بالقليوبية؛ لأمانته لعثوره على حقيبة بها 40 ألف جنيه وسلمها لمالكها.



وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه فور علمه بالموقف الذي قام به فرد الأمن بمستشفى حميات طوخ، توجه إلى المستشفى، وجرى تكريم فرد الأمن لأمانته، والتأكيد على موقفه الإنساني المشرف.



ومن جانبه قال محمد شريف فرد أمن مستشفى حميات طوخ أنه بعد عثوره على الحقيبة بحث على الفور عن صاحبها من خلال كاميرات المراقبة بالمستشفى، وبالفعل جرى إيصال المبلغ له، وتنازل عن حقه الشرعي؛ لمعرفته أن المبلغ لشخص يحتاج لإجراء جراحة عاجلة.