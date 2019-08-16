التربة مالحة.. إزالة مقابر في دمياط لإقامة مجزر وحجر صحي

تحركت حملة مكبرة لإزالة المقابر المقامة بمنطقة شطا والتى تم إلغاء الدفن فيها منذ سنوات نظرًا لعدم صلاحيتها؛ لملوحة التربة بها.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بتنفيذ تلك الأعمال، خلال هذا اليوم، وذلك بمشاركة مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، ومديري الإدارة الهندسية والأملاك بالوحدة ورئيس الوحدة المحلية بقرية غيط النصارى.



وأكدت المحافظ أنه تم تسليم تلك الأرض الى إدارة الأملاك، إذ تم تخصيصها لإقامة مشروع متكامل لمجزر آلى وحجر صحي للمواشي المستوردة.



يذكر أنه تم رصد مخالفات المقابر المبنية، وتم فحصها للتأكد من عدم وجود جثث بها.