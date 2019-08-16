التحالف الدولي يعلن التزامه بقرار العراق منع الطيران العسكري فوق أجوائه

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش، اليوم الجمعة، امتثاله لإجراءات الحكومة العراقية بشأن منع الطيران العسكري فوق أجوائها إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.



وذكر التحالف في بيان أنّه "امتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".



وأضاف أن كبار قادة فرقة العمل المشتركة التقوا مسؤولي وزارة الدفاع العراقية؛ لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء عبد المهدي، فيما يتعلق باستخدام المجال الجوي، مشيرًا إلى أن "قوة المهام المشتركة تعمل داخل العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية وتحت حمايتها وبالشراكة مع القوات العراقية".



ولفت إلى أن قوة المهام المشتركة ساعدت، منذ بدء حملة ضد داعش في 17 أكتوبر 2014، حكومة العراق في تحرير الأراضي، وشمل الدعم المقدم -على سبيل المثال- تدريب أكثر من 220 ألف فرد أمن عراقي، وتوفير مليارات الدولارات من المعدات ودعم حوالي 15 ألف ضربة منسقة مع حكومة العراق.



وأعلنت الحكومة العراقية، الخميس، إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران العسكري، وذلك بعد تقارير أفادت بقصف إسرائيل لمواقع الحشد الشعبي في العراق، حيث وقع انفجار بمستودع أسلحة للحشد الشعبي، وانطلاق صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى.



وذكر بيان صدر عن الحكومة العراقية، الخميس، أن "رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني، وتم الاتفاق على إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، لفئات الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها، ولجميع الجهات العراقية وغير العراقية".