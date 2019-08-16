ترامب اجتمع مع 3 رؤساء بنوك كبرى بالهاتف "الأربعاء الأسود"

قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد مؤتمرا (اجتماعا) بالهاتف الأربعاء مع رؤساء 3 بنوك كبرى في وول ستريت، بينما كانت الأسواق المالية تشهد اضطرابات.



وأطلق على الأربعاء الماضي في أسواق العالم مسمى "الأربعاء الأسود"، بسبب الخسائر الكبيرة التي أصابت كل أسواق المال العالمية.



وناقش الرؤساء التنفيذيون لبنوك جيه بي مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب أحوال الاقتصاد والأسواق المالية مع ترامب، الذي كان في منتجعه في بدمنستر في نيوجيرزي، عقب اجتماع كان مقررا سلفا لهم في وزارة الخزانة.



وجاءت المحادثة في يوم منيت فيه المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بخسائر بلغت نحو 3%، مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



كما هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في الوقت نفسه، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي يلوح في الأفق في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات كبرى، بما في ذلك الصين وألمانيا.



وهدأت حدة توتر الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن الحرب التجارية مع بكين ستكون قصيرة نوعا ما.



وأبلغ ترامب الصحفيين: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق".