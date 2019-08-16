"ري الدقهلية": خطة متكاملة لتوفير المياه للأراضي الزراعية

واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال حماية وتطهير كل المجارى المائية والترع بالمحافظات، لتوفير مياه الري اللازمة للأراضي الزراعية، وحل مشاكل عدم وصولها للنهايات، خاصة في ظل موسم أقصى الاحتياجات والزراعات الصيفية، والاطمئنان على حالة كل الجسور ومواجهة عمليات ردم المجارى المائية وإزالة كل التعديات.



وتفقد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عدد من الترع المختلفة ضمن خطة توفير وتوزيع المياه، منها ترعة ١٥مايو وفروعها ومحطة الرفع المغذية لها وبحر بسنديله بدائرة الإدارة العامة لري غرب الدقهلية، بالإضافة إلى المرور على البحر الصغير، وترعة المنصورية، وترعة البوهية وقنطرة حمامة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها، وكذلك ترعة الشعالة وترعة الشون العليا من البوهية، وذلك لمتلعة توفير مياه الرى اللازمة لرى الأراضى الزراعية فى محافظة الدقهلية خلال موسم أقصى الاحتياجات.



وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه تم وضع خطة لمتابعة كافة الترع والمجارى المائية، وتطهيرها لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.