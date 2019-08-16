أسرار «اليهود المتخفين»: يدينون بالإسلام والمسيحية.. ويتفرقون فى العالم

«صدقونى.. هناك يهود فى كل مكان».. مقولة للروائى والكاتب الأمريكى اليهودى، برنارد مالامود، يشير فيها إلى ما يطلق عليهم «اليهود المتخفون» أو«cyprto- jews، الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غير «اليهودية» بسبب ظرف جبرى لكنهم يظلون على «ديانتهم الأم» فى الخفاء. ويعود تاريخ هؤلاء اليهود إلى الفترات الزمنية البعيدة فى القارة الأوروبية، حيث تم حظر الديانة اليهودية واضطهاد معتنقيها، ما أدى إلى تحولهم لـ«المسيحية» فى العلن مع استمرارهم فى ممارسة الشعائر اليهودية سرًا، ومن أشهرهم «المارانوس» فى إسبانيا والبرتغال و«الدونمة» فى تركيا واليونان. كما تشير تقارير ودراسات أجنبية عديدة إلى أن تلك الظاهرة لم تنته، وأنه ما زال هناك «يهود متخفون» يمارسون يهوديتهم بشكل سرى فى أماكن متفرقة حول العالم. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية أسرار تلك الطوائف التاريخية، والدراسات والأبحاث الحديثة التى تناولت وضعهم الحالى.



الدونمة».. طائفة غامضة منذ العهد العثمانى وراء شائعة «يهودية» قادة تركيا من أتاتورك لـ«أردوغان»

سلط تحقيق صحفى، نشره موقع «the new republic»، الضوء على أوضاع اليهود المتخفين فى العالم الإسلامى، وأبرزهم «يهود الدونمة» الذين أجبروا على التحول للدين الإسلامى فى عهد السلطان محمد الرابع.

وكشف التحقيق، الذى أعده الصحفى آدم كيرش، أن العالم لا يعرف الكثير عن «يهود الدونمة»، الذين كانوا يعيشون فى عهد الإمبراطورية العثمانية فى أواخر القرن السابع عشر، وكانوا من أتباع «شبتاى تسفى»، الذى ادعى أنه المسيح وشرع فى إلغاء القوانين والعادات اليهودية الكبرى واستقطب عددًا كبيرًا من اليهود.

وفى عام ١٦٦٦ اعتقل «تسفى» من قِبل السلطات العثمانية، أما أتباعه فُعرض عليهم إما التحول إلى الإسلام أو إعدامهم، ووقتها اختاروا التحول وجزء منهم استمر فى اليهودية سرا، بينما الآخرون أسلموا بصدق. المجموعة الصغيرة المتخفية بلغت ٣٠٠ أسرة، وأصبحوا يعرفون باللغة التركية باسم «Donme»، أى «المتحولون»، وبحلول عام ١٦٨٠ تجمعوا فى سالونيك، وعاشوا طوال ٢٥٠ عامًا حياة جماعية مستقلة ويتزوجون ويتاجرون فيما بينهم. وفى أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الإمبراطورية العثمانية تنهار وتتجه لإقامة دولة قومية حديثة، وفى هذه الفترة بدأ تعاظم قوة هذه الطائفة الاقتصادية ومكانتها الثقافية ثم الدور السياسى لها خلال الأحداث المفصلية فى السنوات الأخيرة للدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية الكمالية فى ١٩٢٣ على أنقاض الدولة العثمانية.

وفى كتاب «الدونمة: مرتدون يهود وثوريون مسلمون وأتراك علمانيون»، أصدر مارك ديفيد باير، أول دراسة علمية عن هذه المجموعة التى لعبت دورا كبيرا فى اللحظات الأساسية فى التاريخ التركى الحديث.

وعمد «باير» فى كتابه إلى تفنيد الأسطورة المنتشرة حول أن كل رؤساء الوزراء الأتراك بداية من عهد مصطفى كمال أتاتورك وحتى «أردوغان» هم من اليهود المخفيين، وهى الأسطورة التى انتشرت بعد أن تعاظم دور الطائفة فى الدولة التركية الحديثة.





بعضهم تحول لـأسباب سياسية.. وآخرون تعرضوا لإجبار أسرى

نشر الكاتب ثيودور روس شهادة على موقع «Jewish telegraphic agency» أورد خلالها قصة شاب يهودى أُجبر على اعتناق المسيحية.

ونقل الكاتب حديث الشاب نصًا: «كنت فى التاسعة من عمرى عندما أجبرتنى أمى على التحول من اليهودية إلى المسيحية، وكنّا قد انتقلنا للتو من مدينة نيويورك إلى بلدة جنوبية صغيرة.. إيمانى الجديد كان خدعة فلم أصبح مسيحيًا أبدًا، ولكننى نفذت تعليمات أمى وحينما كان يسألنى أى شخص عن ديانتى أخبره بأننى مسيحى، وكان اسمى مسجلًا فى مدرسة أسقفية، ودرست الكتاب المقدس، وحضرت الصلاة فى الكنيس كل أسبوع». وعلق الكاتب على القصة قائلًا: «فى البداية، واجهت صعوبة كبيرة فى تصديق حكاية الشاب، ولكننى أحسست بأن قصة اليهود الذين يختبئون خلف ديانات أخرى مثيرة جدًا للبحث، وبالفعل وجدت مقالات كثيرة فى كل الصحف الأمريكية الكبرى، إضافة إلى مجلات أكاديمية، تتحدث عن الأمر ذاته».

وحكى أستاذ بجامعة نيو مكسيكو، يدعى ستانلى م. هوردس، أنه التقى عددًا كبيرًا من الأشخاص، خلال ثمانينيات القرن الماضى، أخبروه بأنهم رأوا جيرانهم المسيحيين يمارسون طقوسًا يهودية.

ونقل الأستاذ الأكاديمى شهادة أحد زائريه: «جيرانى يضيئون الشموع مساء الجمعة، ولا يأكلون لحم الخنزير ويختنون أبناءهم، رغم أنهم مسيحيون، فطلب مقابلة الجيران وثبت له بالفعل أنهم يهود، ولكن عائلاتهم دخلت المسيحية فى الماضى لأسباب سياسية».





آلاف البرتغاليين يرغبون فى العودة لـ«الديانة الأم»

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن آلافًا من البرتغاليين الذين أجبروا على التحول من «اليهودية» إلى «المسيحية»، قبل مئات السنين، قرروا العودة إلى «ديانتهم الأولى»، خاصة فى ظل وجود «تطورات إيجابية» من شأنها تيسير ذلك وجعله ممكنًا. وأوضح مايكل فروند، مؤسس منظمة «شافى إسرائيل»، التى تسعى إلى تعزيز العلاقة بين الشعب اليهودى وما تطلق عليهم «اليهود الضائعون» من جميع أنحاء العالم، أن على رأس تلك «التطورات الإيجابية» التى تسهل عودة البرتغاليين لـ«اليهودية» انفتاح إسبانيا والبرتغال على العالم مؤخرًا.

وأضاف «فروند»، نائب مدير الاتصالات وتخطيط السياسات فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلال الولاية الأولى للأخير: «الإنترنت يلعب دورًا فى تسهيل تلك المهمة، فقديمًا كان الشخص الذى يريد إعادة الاتصال بجذوره اليهودية أو دراسة هذا الموضوع مطالبًا بالذهاب إلى المكتبة، لكن الشبكة العنكبوتية غيرت كل ذلك الآن».

كما أن تلك الخطوة تمثل «دعمًا أوروبيًا سياسيًا لإسرائيل»، وفق «فروند»، الذى يقول: «عودة (بنى أنوسيم) - اليهود الذين أجبروا على التخلى عن دينهم قسرًا لكنهم استمروا فى ممارسته سرًا- إلى اعتناق اليهودية، بمثابة دعم لإسرائيل فى مواقفها السياسية».

وتشير دراسات وراثية حديثة إلى أن حوالى ٣٠٪ من سكان البرتغال لديهم دم يهودى، وفى استطلاع أجرى عام ٢٠٠٦ عرف ٧ آلاف برتغالى بأنهم يهود، على الرغم من أن ١٠٠٠ فقط مسجلين بتلك الديانة فى الأوراق الثبوتية الرسمية.

وقالت «هآرتس»: «مع اكتشاف المزيد من البرتغاليين لجذورهم اليهودية يزداد عودتهم لليهودية سرًا، خاصة مع توليهم مناصب بارزة فى الدولة»، مشيرة إلى أن انتشار الظاهرة يضع تحديات أمام الجالية اليهودية الرسمية فى البرتغال، التى ترفض الاعتراف بالراغبين فى العودة إلى «ديانتهم الأم».





مراجعه تاريخية: محاكم التفتيش فى «الأندلس» سبب رئيسى

كشفت مراجع تاريخية عن أن اليهود فى شبه الجزيرة الأيبيرية تعرضوا لتحولات كبيرة منذ أواخر القرن الرابع عشر، حينما طاردتهم محاكم التفتيش بعد سقوط غرناطة، آخر ممالك الأندلس، وأجبرتهم على التحول قسرًا للمسيحية. وبينت العديد من الوثائق أن كثيرًا من الذين اعتنقوا الديانة المسيحية فى تلك الحقبة هم فى الأصل يهود ودخلوا فى تلك الديانة من باب «التقية»، لتجنب تعرضهم للإيذاء من محاكم التفتيش.

وتناولت المراجع التاريخية التحديات والمواقف التى واجهها اليهود المتحولون للمسيحية، التى أسفرت عن تكون وجهات نظر مختلفة تجاه الهوية اليهودية والإيمان بالديانة بشكل عام، بالتوازى مع دعوات كثيرة لإعادة هؤلاء المتحولين إلى ديانتهم الأصلية وإنهاء تلك الأوضاع المأساوية التى تعرضوا لها. وأظهرت دراسات أخرى أن المتحولين إما احتفظوا بهويتهم اليهودية بالكامل لكن فى الخفاء، أو اعتنقوا المسيحية بصدق، وكانت ذلك التحول معقدًا للغاية، حيث اختلطت مشاعر هؤلاء وتعرضوا لضغوط نفسية كبيرة، ونشأ أحفادهم على نفس الضغوط، فتكونت عدة أجيال من ذلك النوع فى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، والذين ما زالوا يمارسون يهوديتهم فى الخفاء.

ويشير مصطلح «المتحولون» أو conversos إلى الأشخاص الذين تحولوا من دين لآخر، وانطبق المصطح على أحفادهم أيضًا، ويطلق عليه بالعبرية ««Anusim»، كما يدل أيضًا على الشخص الذى يمارس اليهودية سرًا، بينما يعتنق فى الظاهر دينًا آخر، بعدما أُجبر على التحول ضد إرادته.

ولم تجد المنظمات اليهودية تفسيرًا لإخفاء اليهود المتحولين هويتهم الدينية حتى هذا الوقت، إلا أن منهم من يتقلد مناصب مهمة فى دولته، وهناك مخاوف أن تؤثر هويتهم اليهودية على وجودهم وكياناتهم الحالية.





سرطان الثدى النادر يكشف سر ذوات الأصول الإسبانية

كشفت دراسات علمية عن وجود جين مرضى لدى بعض اليهود يتسبب فى إصابة نسائهم بنوع نادر من سرطان الثدى.

وقال علماء إن هذا الجين ظهر منذ أكثر من ألفىّ عام بأجساد يهود شرق ووسط أوروبا، بسبب حرصهم الدائم على الزواج من داخل مجتمعاتهم الضيقة فقط، ودعمت تلك الدراسات فرضية أن أى سيدة تصاب بهذا النوع النادر من السرطان لها أصول يهودية.

بدأ التنظير لهذه الفكرة منذ عام ٢٠٠١، حينما سلّطت صحيفة «SMITHSONIAN» الضوء على واقعة حدثت فى ولاية كولورادو التى تقع غرب أمريكا، إذ ذهبت ٤ سيدات أمريكيات- كاثوليكيات من أصول إسبانية- لإجراء فحوصات طبية بعد ظهور أعراض مرض سرطان الثدى عليهن، وحينها أكدت التحاليل الطبية أن السيدات مصابات بالسرطان بالفعل، ولكن من النوع اليهودى النادر، رجحت الصحيفة حينها أن تكون للمريضات أصول يهودية.

عقب ذلك، اكتشفت الطبيبة التى كانت تشرف على علاج السيدات الأربع، إصابة سيدتين غيرهن بنفس النوع من المرض، فنشرت تقريرًا فى مجلة طبية أوردت فيه نتائج فحوصاتها، مشيرة إلى أنها عندما أبلغت السيدات الست بشكها فى أن لهن أصولًا يهودية أكدن لها أنهن كاثوليكيات، ولم يكن لإحداهن يومًا ما جد يهودى.

وعلق عالم الوراثة بجامعة دنفر بولاية كولورادو، شارون جراو، على التقرير، مشيرًا إلى ظهور نفس الجين بأجساد سيدات أمريكيات آخريات- من أصول إسبانية أيضًا- يقطنّ وادى سان لويس الذى يقع فى نفس الولاية، ما يؤكد وجود أحفاد لليهود بإسبانيا انتقلوا بعد ذلك إلى أمريكا.



