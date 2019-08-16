المخرج مجدي أحمد: لم أتوقع النجاح الكبير الذي حققه فيلم مولانا

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه انسحب من فيلم حليم قبل تصويره بشهر ونصف لأنه كان مشفقًا على الحالة الصحية للفنان أحمد زكي.



وتابع "علي" خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "نتمنى أن تصبح السينما ثقافة يومية لدي المواطنين"، موضحًا أن ارتفاع أسعار تذاكر السينما أدى إلى زيادة الإيرادات. وأكد أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه فيلم مولانا.