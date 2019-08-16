لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلى، قائمة فريق لمباراة أمام بيراميدز غدا السبت، في دور الـ16 من كأس مصر على أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.



وضم لاسارتي في قائمة الأهلي الوافد الجديد محمد مجدي قفشة إضافة إلى صلاح محسن والحارس مصطفى شوبير واستبعد محمود وحيد ومحمود متولي وأليو ديانج ووليد سليمان.



وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.



خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة.



خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، محمد مجدي قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجاي.



خط الهجوم: وليد أزارو وأحمد الشيخ وصلاح محسن.