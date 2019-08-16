خبير في الشأن اليمني ينصح بحل توافقي إماراتي سعودي مصري

قال سيد علي الخبير في الشئون اليمنية، إن الوضع في الشأن اليمني متأزم، والرؤية ضبابية لبعض المواقف، خاصة في ظل الاختلافات السياسية بين القيادات الحزبية.



وأشار علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن حل الأزمة اليمنية يكمن في توافق إماراتي سعودي مصري.



وأكد ضرورة أن تكون مصر طرفًا في الأزمة اليمنية، فابتعاد القاهرة عن الشأن اليمني، ترك أثرًا سلبيًا بعض الشئء، ملمحا إلى أن يكون هذا التدخل في إطار دعم حزب المؤتمر الشعبي العام لأنه قادر على لملمة الشارع اليمني، وهو الوحيد القادر على جمع الشتات، على حد قوله.