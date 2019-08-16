الأهلي يتدرب على ضربات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة لضربات الجزاء، على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

حيث قام المدير الفني، بعد المران مباشرة، بتدريب اللاعبين على الضربات الجزاء الترجحية تحسبا لانتهاء المباراة أمام بيراميدز بالتعادل، واللجوء لضربات الجزاء الترجيحية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم في برج العرب بالإسكندرية، عقب إعلان الجهاز الفني قائمة الفريق التي تسافر إلي الإسكندرية اليوم.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام الثامنة مساء غدا السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

