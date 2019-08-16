بكري يوجه الشكر للسعودية: وفروا كل الإمكانيات لنجاح موسم الحج

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بمستوى الخدمة الذي قدمته بعثة الحج المصرية هذا العام لحجاج بيت الله الحرام المصريين، ووجه الشكر للإدارة السعودية على توفير كل الإمكانيات اللازمة لنجاح موسم الحج.



وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعثة الحج وفرت جميع سبل الراحة لمساعدة الحجاج في فترة الحج، وقدموا جميع التسهيلات من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية".

وختم:"كل الشكر للمملكة العربية السعودية على توفير كل الإمكانيات لراحة الحجيج هذا العام مثل الأعوام السابقة".



