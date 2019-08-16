لماذا اتهم أنيس منصور العقاد ومحفوظ بالإلحاد؟

بمنزله على كورنيش النيل مساء الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠١٠، استقبلنى أنيس منصور (١٨ أغسطس ١٩٢٤- ٢١ أكتوبر ٢٠١١) بجلباب أبيض، دلالة على تبسطه معى وجلوسه على راحته، شكلًا وحديثًا، خاصة بعد أن تعمقت صلتى به، التى تعود إلى ثمانينيات القرن الماضى، وبادرته بقولى: أريد أن تسمح لى أن أقبل الرأس الذى قدم لنا كل هذا الإبداع، فقال ساخرًا: إبداع إيه.. هو أنا عملت حاجة؟، قلت له: هذا تواضع العلماء، وأضفت قائلًا لأفتح شهية معلوماته الموسوعية للكلام: إنهم يحتفظون بمخ أينشتاين حتى الآن محنطًا لعلهم يعرفون سر عبقريته، فقال أنيس منصور: ليس هناك سر، فمخ أينشتاين مثل مخ أى إنسان لا فرق، الجميع متساوون، فتحليل مكونات المخ لم يثبت تميزًا لإنسان عن آخر، ومع دهشتى سألت: إذن ما سر العبقرية؟، فقال: هى هدية من الله لإنسان ما فى زمن ما، وقد يهب الله فى زمن واحد للبشرية عباقرة كثيرين مثل فلاسفة اليونان الذين علموا الدنيا، ومضى ٢٦ قرنًا ولم تتكرر هذه المنحة الإلهية.







سألته: بمناسبة الفلسفة هل هى فعلًا كما يقال تؤدى إلى الكفر؟، قال أنيس منصور: ليس بهذا الشكل الذى تتحدث عنه، إنها تعمق الفكر وتجعل صاحبها يفكر فيما هو أبعد من قدرته على الفهم، فهذا الكون اللامتناهى، من يفكر فيه يدرك أن وراءه قوة جبارة، وسأريك كتابًا مصورًا عن الفلك، ونادى حارسه الشاب أشرف ليأتيه بالكتاب، وراح يتصفحه أمامى ليطلعنى على عظمة الخالق فى صنع هذا الكون، وكيف أن مجرة واحدة بها مليون نجم والكون به ملايين المجرات وبالتالى ملايين الملايين من النجوم، وأن كوكب الأرض بالنسبة لهذا الكون غير المحدود أشبه ببذرة ليمون بالنسبة لاستاد القاهرة، ولن تدرك عظمة وروعة هذا الكون إلا إذا شاهدت ذلك بالتلسكوب، شىء مرعب.

وأضاف أنيس منصور: أنا عندى تلسكوب كنت أشاهد به الكون، روعة، ولكن تلوث جو القاهرة لم يعد يمكننى من رؤية أى شىء، لذلك يجب نقل مرصد حلوان خارج القاهرة إلى مكان آخر أصفى سماءً وأنقى هواءً، إنك فى السعودية لصفاء السماء تشعر أن باستطاعتك أن تمسك النجوم بيديك.

تساءلت: إذن لماذا الإلحاد فى إنكار الله؟

فقال: الله بالنسبة لمن، هناك إله المسيحيين، وإله المسلمين، وإله اليهود، وإله البوذيين... إلخ. كل مجموعة من البشر لهم إله، تصوروا له القدرة، فبعضهم عبد البقر وآخرون الشمس وغيرهم القمر ومن عبدوا الرياح، لكن الإله العظيم الذى وراء هذه القدرة المنظمة للكون لا أحد ينكره، والله ليس مشغولًا بنا ولا بأفعالنا، إنه أعظم من أن ينشغل بالإنسان.

قلت مستدركًا: ولكن الإنسان خليفة الله فى الأرض وأكرمه ونعمه.

أصر أنيس منصور على رأيه: ولو، لماذا يهتم بك، فأنت بالنسبة له لا شىء، وضرب لى مثلًا بقوله: عندى فيلم مصور عن تلقيح الحيوانات المنوية للبويضة، ألوف الحيوانات المنوية تتسابق- ولها أصوات- منطلقة لتلقيح البويضة، شىء عجيب، فمن أنت بالنسبة لله خالق هذا الوجود الهائل الذى لا يستطيع أحد أن يدرك نهايته.

يتذكر: لقد زرت توفيق الحكيم أثناء مرضه، وكان معى صلاح طاهر، الفنان التشكيلى، وقال لنا توفيق الحكيم إنه عندما يقابل ربه سوف يقول له: «يا رب أنت خلقت لنا عقلًا صغيرًا، وجعلت لنا عمرًا قصيرًا، وخلقت لنا كونًا كبيرًا، فكيف تحاسبنا على قلة فهمنا؟.. ملعون أبو الدنيا». وحكيت ما حدث لأسامة الباز، المستشار السياسى للرئيس، وفوجئت بحسنى مبارك يكلمنى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل ويسألنى: هل صحيح ما قاله أسامة الباز؟

منصور: قال إيه يا ريس؟

مبارك: الذى قلته له عن توفيق الحكيم.

منصور: صحيح يا ريس.

مبارك: يعنى توفيق الحكيم ملحد؟

منصور: أيوه يا ريس.

مبارك: وطه حسين؟

منصور: ملحد يا ريس.

مبارك: والعقاد؟

منصور: مثله يا ريس.

مبارك: وأنت؟

منصور: بحاول يا ريس.

مبارك: ملعون أبو المثقفين اللى بالشكل ده.

وسألت أنيس منصور: والرئيس مبارك؟

فقال: ملحد إلا قليلًا.

أنا: ولكنه يصلى وأدى فريضة الحج.

منصور: شكل رسمى يؤديه.

أنا: وسوزان مبارك؟

منصور: كنت أستعد ذات مرة للسفر، فسألتنى: إلى أين أنت ذاهب؟ قلت لها: لأؤدى فريضة الحج، فقالت لى: وهل تصدق فى هذه الأشياء؟.

أنا: يعنى هى...

منصور: أليست أمها إنجليزية مسيحية؟

وعدت أسأل عن العقاد بالذات.. لقد كتب عن العبقريات الإسلامية.. فكيف يكون ملحدًا؟

منصور: يجرب قلمه.

أنا: وله كتاب خطير عن «الله».

منصور: ونسف الكتاب كله من أول سطر حين قال إن مفهوم الله عند الناس يختلف باختلاف الظروف.

أنا: ونجيب محفوظ؟

منصور: مؤكد ملحد.

أنا: والدليل؟

منصور: «أولاد حارتنا».

أنا: ولكنى أعلم أنه دفع تكاليف مائتى حاج من الجيران والحرس والناس الغلابة.

منصور: لكى يرضيهم، هم يرون أن أداءهم فريضة الحج يرضيهم، فأراد أن يرضيهم بتحقيق أمنيتهم، وليس شرطًا أن يكون مؤمنًا بما يفعلون، تمامًا مثلما أريد أن أحييك وأرضيك بأفخم أنواع الخمور لأنك تحبها، وأنا لا أتناول الخمر، فليس معنى أن أفعل لك شيئًا أننى مؤمن به.

وانتقلت إلى موضوع آخر محبب إليه، لأفتح طريقًا غير هذا الطريق المسدود.. سألت أنيس منصور: كيف استطعت أن تحتفظ بموقعك من الرئيس السادات رغم أن الصراع على القمة يصل إلى حد الاقتتال؟

فأجاب: أنا لم أكن أنافس أحدًا فى موقعه الوظيفى بالرئاسة، وأنا كاتب، والرئيس رأى فىّ ما لم يره فى أحد غيرى، فقربنى منه.

أنا: كان يعرفك قبل الرئاسة؟

منصور: كان قارئًا لى.

أنا: كتبت له خطاباته؟

منصور: كثيرًا.

أنا: وموسى صبرى؟

منصور: كتب له كثيرًا أيضًا لأن أسلوبه كان خطابيًا.

أنا: وأحمد بهاء الدين؟

منصور: كتب له مرة واحدة خطابًا ليلقيه فى عيد العمال، فلم يعجب الرئيس السادات، لأن بهاء كتب بحثًا لا خطابًا.

أنا: وشرائط حواراتك الخاصة مع الرئيس السادات.. ما مصيرها؟

منصور: لن أنشرها، بها أشياء خاصة عن السادات طلب عدم نشرها، وقد طلب منى ذات مرة أن أترك برئاسة الجمهورية شريطين سجلتهما معه، وفوجئت بإذاعة هذين الشريطين فى إذاعة ليبيا، فقد كانت لأشرف مروان صلة بالقذافى.

أنا: ولماذا لم يتخذ السادات إجراءات ضد أشرف مروان، والعكس هو الذى رأيناه، فقد جعله السادات فى سكرتارية الرئيس للمعلومات، ثم مسئولًا عن الإنتاج الحربى.. فما السر فى ذلك؟

منصور: السادات كان يتقى شره، وقد جاءنى أشرف مروان ذات يوم يشكو لى اكتشافه وجود أجهزة تنصت فى بيته، فنقلت شكواه للسادات، فقال لى: نحن لسنا محتاجين للتنصت عليه، إنه تحت المراقبة فى كل مكان.

أنا: ومع ذلك لم يكتشف الرئيسان عبدالناصر والسادات علاقته بإسرائيل على فرض مزاعمها بأنه كان يعمل لصالحها

منصور: أشرف مروان كان رجلًا خطيرًا.

وعدت أسأل أنيس منصور عن السادات.. هل كان يعتقد فى الحسد؟

منصور: السادات كان إنسانًا لدرجة أنه حين ارتدى حذاءً جديدًا سألنى عن رأيى، فقلت له: منذ أن رأيت الحذاء الجديد وأنا لم أرفع عينى عنه ياريس. ولم أكن قد رأيت الحذاء أو التفت إليه، وذات مرة رآنى أرتدى بدلة جديدة، فسألنى من أين اشتريتها؟، فقلت له: من لندن، فأرسل ليشترى مثلها، كان مشهورًا بالشياكة حتى فى أيام فقره، كان يكوى ملابسه تحت المخدات ليبدو أنيقًا.

أنا: أعود لأسألك ألم يكن يخشى الحسد؟

منصور: كان يقول لى إنه حفظ عن جدته قولها «اتقوا سم العيون»، ولذلك كان يوزع قمصانه على حراسه ورجال مكتبه.

أنا: ألم يؤثر السجن عليه؟

منصور: كان يؤثر طبعًا، ولذلك كان لا يهوى الجلوس فى الغرف المغلقة، كان يحب أن يمشى كثيرًا ويتنقل بين أكثر من مكان فى الأماكن المفتوحة، ولذلك قليلًا ما كان يمكث فى بيته بالجيزة، ولذلك سبب آخر فقد كان قريبًا من السفارة الروسية التى كانت ترسل أشعة على زجاج بيته تعكس ذبذبات الأصوات داخلها فتترجمها وتعرف ما يدور خلف النوافذ المغلقة، لذلك كان أقرب مكان للسادات للهروب من المراقبة الروسية هو القناطر الخيرية التى كان يقضى فيها كثيرًا من وقته.

وسألت أنيس منصور عن القضية الأهم.. ألم تستطع حكومة مصرية أن تحل مشكلة التعليم، فهل لا أحد يريد أم أنه لا أحد يقدر؟

منصور: لا أحد يريد ولا أحد يقدر، كل وزير يأتى بسياساته العشوائية، وأحدث وزير أحمد زكى بدر يتبع سياسة تعليمية للشو والتصوير، فهو يصطحب معه قنوات التليفزيون والفضائيات، لا توجد خطة أو سياسة معلنة للتعليم يلتزمها كل وزير مهما تغيرت الحكومة أو تغير الوزراء، وأذكر أن حسين كامل بهاء الدين كان يجمع الكتاب والصحفيين فى فنادق خمس نجوم ويقول لهم: لقد وضعنا خطة لتطوير التعليم قام بها خبراء التعليم تحت إشراف السيدة سوزان مبارك. فمن الذى سيناقش سياسة التعليم بعد إشراف السيدة سوزان مبارك، ولا أحد يعرف ما الخطة وما أهدافها وكيف ستنفذ، وبعد كم سنة ستؤتى ثمارها، ويقوم الوزير بدعوة الموجودين إلى تناول العشاء وقضى الأمر.

أنا: كيف استطاع صفوت الشريف أن يعيش تحت الأضواء رغم أن الذين تابعوا استبعاده من وزارة الإعلام توقعوا أن يخبو لمعانه؟

منصور: صفوت الشريف مثل الدودة، لديه مرونة على التأقلم فى كل الأجواء، والحركة فى كل البيئات فهو يفهم مفاتيح النظام ويعرف اتجاهاته.

وفى يوم ٤ ديسمبر ٢٠١٠ كنت عند أنيس منصور فى بيته عشية الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التى فاز فيها الحزب الوطنى، فسألته التعقيب عليها، فقال: «وحشة، وحشة جدًا، إنها تعيدنا للاتحاد الاشتراكى أيام الحزب الواحد».

وأضاف: ما عندوش حق صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى، لقد أراد أن يخدم الرئيس بأغلبية ساحقة، فهل هذا يخدم الرئيس.. أن يكون كل أعضاء مجلس الشعب نسخة واحدة؟ لا، لا، وحش، وحش- بكسر الحاء- ولكننا لن نقول ذلك، سنكتب عن فشل المعارضة فى انتخابات حرة.

وفعلًا قرأت لأنيس منصور فى نفس اليوم ٤ ديسمبر ٢٠١٠، فى عموده اليومى «مواقف» بصحيفة «الأهرام» ما يناقض قناعاته، فكتب يقول: «يا ترى ما الذى تقوله وكالات الأنباء والإذاعات عن الانتخابات المصرية، هل تتحدث أنها تمت فى سلامة وأمان وصدق، هل تجد الصحف والإذاعات هذه الشجاعة بأن تعترف بهذه الحقيقة.. لا عنف، لا بلطجة، لا تزوير، لا تسويد، إنما هى انتخابات حرة».

وكانت صدمة كبيرة لى على المستوى الشخصى تجاه كاتب كبير جدًا له قراؤه الذين يعدون بالملايين من المعجبين بقلمه على مستوى مصر والعالم العربى، ثم يكتب عكس قناعاته، مع أن أحدًا لم يجبره على ذلك.

