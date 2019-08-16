مصطفى بكري يوضح أهمية تشكيل المجلس السيادي في السودان (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي خطوة مهمة في مسيرة الانتقال السلمي في السودان.



وأشار بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان يتولى رئاسة المجلس السيادي الذي يضم 5 عسكريين و5 مدنيين، وشخص مدني من خلفية عسكرية.



وأضاف:" الخطوات المقبلة سيكون لها تأثير كبير على مستقبل السودان، أهمها العمل على إنهاء الحرب في البلاد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والعمل على رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب".