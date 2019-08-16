طائرة إسرائيلية تخترق أجواء لبنان وتلقي موادا قابلة للاشتعال

خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية، الجمعة، الأجواء اللبنانية من فوق منطقة بنت جبيل، واتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة.



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "نجم عن إلقاء المواد القابلة للاشتعال حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا، قضاء مرجعيون، وامتدت النيران إلى الجهة المقابلة من الحدود، وأسفر الحريق عن انفجار 15 لغما أرضيا من مخلفات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".