حسن راتب يكتب: الطبقة الوسطى.. سفينة النجاة

أى محاولات لإذابة الفوارق بين الطبقات وصياغة المجتمع فى بوتقة واحدة سباحة ضد التيار



الطبقة الوسطى حلقة الاتزان فى الأمة وصمام الأمان بين الأغنياء والفقراء



نحتاج لوضع كل فرد فى خضم عملية التنمية بالتخطيط السليم







فى حياة كل منّا لحظات فارقة تفصل بين مرحلة وأخرى وتنقلنا من حالة إلى حالة مختلفة عنها تمام الاختلاف، يتعلم منها الإنسان فلسفة الحياة، حيث تشكل وجدانه وترسم له خطًا جديدًا فى حياته، بل وتفرق ما بين الماضى والحاضر والمستقبل، والحق يقال، فإن تلك اللحظات تمثل لحظات فارقة بين الحياة والموت.. النجاح والفشل.. النور والظلام.. لحظات تجعل المرء يدقق النظر فيما يحدث له فى حياته فتصبح لديه القدرة على استيعاب مواقف الحياة، ففى لحظات الموت يتعلم عظة الموت وفلسفة الحياة، ومن الفشل يعى معنى النجاح، ومن الظلم يتعلم العدل.. لذا فإنه من المواقف المتباينة تتشكل لحظات فارقة فى حياتنا، حيث تتشكل ملامح شخصياتنا وفكرنا أيضًا.. وهو ما ينطبق تمامًا على تلك الطبقة الاجتماعية الوسطى التى هى بمثابة النقطة الفارقة بين فئات المجتمع.

من هنا تبرز قيمة وأهمية معنى كلمة «البرزخ».. تلك الكلمة التى يرددها البعض دون أن يتوقف أمامها، على الرغم من أنها تحوى فى طياتها الكثير والكثير من المعانى الجديرة بالبحث والتدقيق، فالبرزخ هو المنطقة الفاصلة بين حياة وحياة.. الفاصل بين مرحلة وأخرى «وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا».. وتلك سُنّة من سنن الوجود ونظرية من نظريات الحياة، بل هى نواميس الكون الذى نعيش فيه، وإرادة الخالق الذى خلق الموت والحياة، وهو ما جاء فى قوله جل شأنه: «بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ* فَبِأَىّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، وكما أن للحياة نواميس تحكمها وتضبط حركة الحياة فيها، فللموت أيضًا نواميس تحكمه، ويحكم نواميس الموت حياة البرزخ، وهى حياة لها قوانينها ونواميسها التى تحكمها، وتلك علوم العارفين ممن أطلعهم المولى، جل شأنه، على بعض أسرار العلم المكنون، ولأن كل نفس ذائقة الموت فإن النفس تموت ولكن الروح تصعد إلى بارئها لتعيش برزخها إلى أن تأتى مرحلة البعث، وهى المرحلة التى قال عنها الله، سبحانه وتعالى، فى كتابه الكريم: «ثُمّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»، وللبعث أيضًا نواميسه التى تحكمه «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَرًا يَرَهُ»، فسبحان من خلق فسوى وأبدع وأحكم وكل شىء عنده بمقدار.

وعالم البرزخ محكم القوانين، ليس فقط بين الملح الأجاج والعذب الفرات حيث لا يبغيان، حيث لا يبغى البحر على النهر فيصير العذب ملحًا، ولا يجور النهر على البحر فيعذب الملح.. والجدير بالذكر أن البرزخ ليس فقط بين النهر والبحر ولكن أيضًا بين أعماق البحار، فلكل عمق كائناته الحية ودرجة ملوحته ودرجة ظلماته، فالبحار بعضها فوق بعض، وبين كل بحر وآخر فى الأعماق برزخ لا يسمح بتداخل الكائنات الحية بعضها مع بعض، والبرزخ ليس فى البحار فحسب، ولكن أيضًا فى طبقات الجو العليا، فبين كل طبقة وأخرى خواص وصفات وضغط جوى مختلف تمام الاختلاف، فسبحان من خلق فأبدع وأحكم صنعًا «وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، وهذا يعنى التبصر وأخذ العِبَر من نواميس الحياة والقوانين التى تحكمها، وكما أن البرزخ هو الفاصل الذى يمنع اختلاط الأشياء والحفاظ على حركة الحياة الطبيعية على مراد الله فى الكون الذى نحيا فيه، فإن التراكيب الاجتماعية والعلاقات الإنسانية لها نواميسها التى تحكمها وتضمن استقرارها وسلامة الحياة فيها.

من هنا، فإننى أرى أن الطبقة المتوسطة هى بمثابة برزخ التراكيب الاجتماعية، حيث إنها تمثل الضمان الحقيقى لعدم اختلاط الطبقات بعضها ببعض، فتحدث الفوضى ويختلط الحابل بالنابل وتزول الطبقية، وبالتالى لا تستقيم الحياة وتفشل المجتمعات وتتخلف الأمم وتنهار الاقتصاديات.

وفى العصر الحديث، فإن انهيار النظم الشيوعية كان أصدق دليل على ما نقول، بل إن سقوط الاتحاد السوفيتى- وهو إحدى القوى العظمى- يدل على أن أى محاولات لإذابة الفوارق بين الطبقات وصياغة المجتمع فى بوتقة واحدة هما سباحة ضد التيار وخروج عن النواميس والفطرة التى فطر الله الناس عليها، ودائمًا تكون النتائج عكسية وتؤدى إلى التخلف والانهيار.

وهنا لا بد أن نوضح أن التكافل الاجتماعى والعدالة الاجتماعية من أهم المقومات والدعائم الأساسية من أجل الحفاظ على المجتمعات، وبالتالى يسهمان فى خلق حالة من التناسق والانسجام المجتمعى، ولأن الطبقة المتوسطة هى قوام المجتمع، كما أن المهن المختلفة، المهندسين والأطباء والمحاسبين والمحامين والضباط والعاملين بالدولة، والمهن الحرة، تعد بمثابة العمود الفقرى للأمة والركيزة الحقيقية لانطلاق نهضتها، وأيضًا الحفاظ على قوام هذه الطبقة من حيث الكم والكيف والمستوى الاجتماعى والثقافى، فى تقديرى، أحد أهم وأبرز أسباب نهضة الأمة ورقى المجتمع، فمن هذه الطبقة يخرج المبدعون والشعراء والفنانون والأدباء والصحفيون، وهناك مسألة مهمة فى هذا الصدد تتمثل فى أن طموحهم دائمًا مشروع من أجل الصعود إلى الطبقة الأعلى بجهد وعمل وكد وعرق، وبهذا تتحقق النتائج المرجوة، وهى أن ترتقى المجتمعات وتتقدم وتنمو الأمم.

كما أن تلك الطبقة الوسطى التى بمثابة «البرزخ» فإنها قبل هذا وبعد هذا تعد حلقات الاتزان فى الأمة وصمام الأمان بين الأغنياء والفقراء، وهى الدرج والسلم الذى يصعد عليه الطامحون والمتطلعون الذين يأملون فى حياة أفضل ومستوى أرقى.. ومنذ فجر التاريخ والإنسان المصرى القديم يدرك هذه الحقائق وتلك النواميس، فكانت مخطوطاته وكتاباته تعبّر عن أهمية التدرج الطبقى وكيفية الحفاظ عليه، خاصة الطبقة الوسطى التى هى عصب الدولة.

واللافت للنظر أنه فى العصر الحديث أسس محمد على باشا مصر الحديثة، وحافظ على التدرج الطبقى، واعتبر المُلاك وأصحاب الأملاك والإقطاعيين هم طبقة الأغنياء، وكانت الأسرة المالكة على رأس التراكيب الاجتماعية، وأصبحت الباشوية والبكوية درجات تُمنح للخاصة من أصحاب الأملاك والإقطاعيين ذوى الطبقة العليا فى المجتمع، ثم الأفندية للطبقة الوسطى.. ولم يتوقف الأمر، آنذاك، عند هذا الحد بل انتشر التكافل الاجتماعى وعمّ الرخاء فى مصر الحديثة، وأصبحت المملكة المصرية من أرقى وأقوى اقتصاديات العالم، حتى إن وزير خزانة أمريكا فى الأربعينيات كان يستعطف الملك فاروق ويطلب منه مساعدة دول أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، وكانت إنجلترا مدينة آنذاك بأكثر من أربعمائة مليون جنيه إسترلينى، وكان الجنيه المصر يساوى «جنيه ذهب» تقريبًا، واستمر هذا الوضع على هذا النحو من القوة حتى جاءت ثورة ٢٣ يوليو بأفكارها، واختلفت التراكيب الاجتماعية مع قوانين التأميم والإصلاح الزراعى وتحديد الملكية، وقد ترتب عن ذلك حدوث خلل كبير فى التراكيب الاجتماعية، حيث لم تصبح الطبقة العليا هم الملاك والإقطاعيين والباشوات والبكوات، فقد ظهرت طبقات جديدة من أصحاب النفوذ والسلطات والثراء، وتمت مصادرة أموال ونُهبت ثروات وتبدلت الأحوال.

ونحن لسنا بصدد تقييم مراحل أو انتقاد أنظمة، ولكن الأمانة العلمية تجعلنا نرصد ما تعرضت إليه التراكيب الاجتماعية فى حقبة زمنية من متغيرات أثرت وتأثرت بها المجتمعات المعاصرة، وأدت إلى تراكمات وتشوهات اقتصادية، وأحدثت خللًا اجتماعيًا تعانى منه الأمة، نظرًا للتراكمات فى التشوهات التشريعية والقوانين الارتجالية والقرارات العشوائية غير المدروسة، التى لم تحسب لها أى أبعاد، ولم يكن يجول فى خاطر أحد كل تلك النتائج السلبية المترتبة عنها، حيث ما زالت الأمة تعانى من تلك التراكمات والآثار الاقتصادية، وأصبح الإصلاح الاقتصادى باهظ التكليف يتحمله الجميع.. ولعلى أذكر ما طرحه عالم اقتصاد إنجليزى حينما قال: «لم أتخيل ثراء الاقتصاد المصرى لو لم يتخذ عبدالناصر قانون التأميم ومصادرة أملاك البشر فى مصر، لأن جميع أموال الخليج كانت ستتدفق على مصر، وهى البلد الوحيد فى المنطقة الذى به نظام بنكى متقدم، طوره رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب، فأصبح ينافس جميع النظم البنكية العالمية»، ولأن فى هذه الحقبة كان طموح كل ثرى عربى أن يكون له موضع قدم فى مصر، ولأن العرب بطبيعتهم لا يرغبون فى تعلم لغة أخرى فكانت كل الأموال ستتجه إلى البنوك المصرية، وسيكون الاستثمار فى مصر، فهى المنطقة المؤهلة جغرافيًا وحضاريًا وثقافيًا لتصبح هى خزينة كل الأموال العربية، سويسرا الشرق، فجاءت قوانين التأميم ومصادرة الأملاك لتخلق حالة من الرعب فى قلوب المستثمرين الأجانب والعرب، ما اضطر العرب إلى التوجه إلى أمريكا والغرب لكى يضعوا ثرواتهم.

يا له من قرار أحمق أضاع على مصر فرصة العمر، وعزل الأمة العربية عن الشقيقة الكبرى، تحت زعم شعارات زائفة وقومية لم يؤمن بها إلا داعيها، وحروب فى اليمن ونزاع هنا وهناك، حتى جاءت نكسة ٦٧ لتؤكد السياسات الخاطئة والفشل الذريع حتى فى تخصصهم، إنها النكسة التى كشفت القناع عما ارتُكب من أخطاء فى حق هذه الأمة، وظهرت الأكذوبة الكبيرة التى عاشها قطاع كبير من المجتمع، وأطلقها حفنة من المارقين وصدقوا أنفسهم، «سنرمى إسرائيل فى البحر خلال ٢٤ ساعة»... إلى آخره، وعاشوا فى الحلم حتى استيقظوا على كابوس وعلى فاجعة كبرى، وهى الهزيمة.. من هنا، فإننا نتطلع إلى منهج علمى يستوعب عِبَر الماضى ومآسيه، ويدرك آفة الحاضر وما نعانيه، ويستوعب نواميس الحياة ومتطلبات المرحلة وكيفية إعادة التراكيب الاجتماعية، وبناء قوام الطبقة الوسطى، خاصة أن تاريخ الطبقة الوسطى المصرية ملىء بالتعرجات، بين الانفتاح والنمو والتمرد والانكماش والضمور والخمول سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، وهو ما نراه اليوم جليًا إلى حد تحذيرات علنية يطلقها من حين لآخر علماء الاجتماع بتغير وجه المجتمع نتيجة غياب الطبقة الوسطى.. لذا فقد أصبح من الضرورى أن تتعدل السياسات لتدعم عودة وقوة الطبقة الوسطى للنشاط والعطاء والحفاظ على الثوابت المصرية، وهو ما تدركه جيدًا القيادة السياسية وهى تعيد بناء مصر فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، ونحن ندرك حجم الأعباء التى تحملها القيادة السياسية الآن لمعالجة تلك التشوهات والتراكمات، وما يتم بذله من خطوات إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادى، بقيادة الرئيس والزعيم والقائد عبدالفتاح السيسى، وهو ما نلمسه بوضوح فى كل الخطوات التى يتخذها فى طريق الإصلاح الاجتماعى، وما يصاحبه من حرص على تحقيق الأمان الاجتماعى، خاصة أن مراعاة البعد الاجتماعى فى المشروعات التنموية لها مردود اقتصادى كبير يؤدى إلى زيادة إنتاجية الأفراد، وبالتالى مساهمتهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم زيادة حجم «الاقتصاد القومى وزيادة الدخل القومى»، وهو توجه سليم تمامًا، وتحقيقه يستدعى فى المقام الأول تنمية المهارات والمعارف والقدرات التى يمتلكها هؤلاء الأفراد، وهو ما يصب مباشرة فى عملية الإنتاج وتكوين الدخل القومى، وعليه فلن تتحقق التنمية بالصورة المأمولة لأى دولة، خاصةً إذا كانت ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر، إلا إذا استثمرت مواردها البشرية الاستثمار الأمثل، بمعنى أن تضع كل فرد فيها فى خضم عملية التنمية بالتخطيط السليم الذى يمكَّنه ويضمن مساهمته فى تحقيق هذه التنمية كمًا وكيفًا، وبذلك تصبح تنمية بالمشاركة، بمعنى أنها عملية يشارك فى إحداثها الجميع، وبالتالى سوف يجنى ثمارها الجميع.. ومن هنا نرى أن المشاركة الشعبية لا تشكّل بعدًا اجتماعيًا فقط، بل بعد أخلاقى يتحتم أن يؤخذ فى الاعتبار.

فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يأتى ثماره بشكل لافت للنظر مع البنيان الهرمى وبالتراكيب الاجتماعية القائمة على العدالة وإعادة بناء قوام الطبقة المتوسطة.. وهذا ما سأتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.

