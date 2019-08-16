خلال أيام.. وقف بث برامج وقنوات لعدم تقننين أوضاعها

قال مصدر بنقابة الإعلاميين، إن الشئون القانونية بالنقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الذين لم يوفقوا أوضاعهم بالنقابة، لاسيما بعدما أرسلت النقابة خطابات رسمية إلى القنوات الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين فى مجال الإعلام.



وأكد المصدر أن الفترة المقبلة قد تشهد وقف بث بعض القنوات والبرامج الإعلامية؛ بسبب عدم تقنين أوضاع العاملين فيها بالنقابة، سواء بالحصول على عضوية النقابة، وفقًا للشروط أو تصاريح مزاولة المهنة، وذلك بتنسيق كامل مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد.



وشدد المصدر على أن النقابة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام منحوا مهلة أكثر من شهر لممارسي المهنة بتقنين أوضاعهم، مؤكدًا استجابة الكثير منهم، إلا أن البعض الآخر لم يستجب، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية تمكن النقابة من وقف المخالفين لحين تقنين أوضاعهم بالنقابة.



وأهاب المصدر العاملين فى المجال الإعلامي بسرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين؛ قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.