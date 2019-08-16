معهد الأورام الآن.. «الدستور» داخل «بيت مرضى السرطان» مع عودته للعمل

يعود المعهد القومى للأورام إلى العمل غدا، بعد التفجير الإرهابى الذى وقع فى شارع الكورنيش أمام مبنى المعهد، وتسبب فى استشهاد أكثر من ٢٠ شخصًا، وتدمير أجزاء كبيرة من المبنى، مخلفًا دمارًا داخليًا فى غرف المرضى، ما جعل إدارة المستشفى تضطر إلى نقلهم إلى مستشفيات أخرى إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.«الدستور» أجرت جولة ميدانية فى «معهد الغلابة»، للوقوف على تطورات عمليات الترميم وإعادة التأهيل، فى ظل إعادة افتتاحه وعودته إلى العمل بكامل طاقته.

شراء أجهزة ومعدات حديثة.. مسارات جديدة لدخول المرضى إلى مقر العيادات الخارجية والطوارئ وغرف العمليات

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، إن شركة «المقاولون العرب» عملت جاهدة وبشكل غير متوقع وأذهلت الجميع بإنجاز التلف الذى وقع فى المعهد، بما أسهم فى عودة المرضى لتلقى علاجهم، خاصة أنهم من مرضى «السرطان» ولا بد من تلقيهم العلاج بشكل سريع وتحت إشراف الأطباء، مشيرًا إلى شراء أجهزة ومعدات عن طريق التبرعات، التى وصلت حتى الآن، التى بلغ قدرها ٢٣.١١ مليون جنيه.

وأضاف مدير المعهد: «ليس لدينا علم بعدد المرضى المفترض عودتهم، اليوم السبت، إلى المعهد، لكن المستشفى جاهز وعلى أتم الاستعداد من ناحية المعدات والأجهزة، خاصة بعد تعويض ما أتلفه الانفجار الإرهابى، كما أننا أخبرنا جميع المرضى بجاهزية المستشفى للعودة مرة أخرى، لأن هناك بعض الأهالى غادروا برفقة أبنائهم المرضى بعد الانفجار، بينما نقل عدد من الحالات لمستشفيات أخرى، لاستكمال علاجهم بسبب تأخر حالاتهم».

وأشار إلى أن المعهد أنشأ مسارات جديدة لدخول المرضى إلى مقر العيادات الخارجية والطوارئ وغرف العمليات، حتى لا يتأثر المرضى بعمليات الترميم النهائية، ووجود العمال فى المكان، مؤكدًا وجود المعدات الضرورية اللازمة، بدلًا من المعدات التى تم إتلافها نتيجة التفجير الإرهابى، إضافة إلى معدات أخرى سيتم شراؤها بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

وتابع مدير المعهد: «تمت صيانة الأجزاء المهمة من الطوابق الثلاثة الأولى، التى تأثرت بشكل كبير من التفجير الإرهابى، مثل غرف العمليات والعلاج، والمكان المخصص لعلاج أورام الأطفال، بينما لم تنته أعمال التشطيبات النهائية الخارجية، حيث أولى المهندسون الأهمية للأماكن التى يحتاج إليها الأطباء فى عملهم.

وأشار «أبوالقاسم» إلى أن الدور الأرضى لا يزال فى حاجة لبعض أعمال الصيانة ورفع المخلفات، لأنه يتم إنزال مخلفات الأدوار العليا إليه، ثم بعد ذلك يتم نقلها فى سيارات رفع المخلفات، كما يجرى العمل على الواجهة الخارجية للمعهد، خلف غطاء تكسوه ألوان العلم المصرى، حيث يعمل العمال بكل اجتهاد من أجل إنهاء الأعمال.

عمال الترميم: قضينا أيام العيد فى إنجاز مهمتنا الوطنية.. وفخورون بدورنا

فى درجات حرارة تتخطى الأربعين، عمل العمال والمهندسون على مدار الساعة لإعادة مبنى المعهد إلى حالته الطبيعية، لعودة المرضى الذين تحملوا مشقة انتظار عودة المعهد إلى العمل مرة أخرى، وبينما كان المواطنون فى ربوع مصر يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، ويقضون إجازة رسمية طويلة، كان العمال والمهندسون هنا يعملون بكامل جهدهم وطاقتهم.

محمود غالى، أحد العمال المتواجدين فى موقع العمل، قال إنه فخور بمشاركته فى ترميم وإصلاح معهد الأورام، وذلك لأنه يخدم عددًا كبيرًا من المواطنين من الذين لا يملكون المال لعلاج أطفالهم فى المستشفيات الخاصة، وأضاف: «لما ساهمت فى بناء المعهد حسيت إنى بعمل حاجة مهمة فى حياتى، ودى أكتر حاجة كنت مبسوط وأنا شغال فيها».

وذكر أنه قضى فترة العيد بالكامل فى أعمال إصلاح معهد الأورام، إذ لم يقض سوى يوم واحد مع أهله فى محافظة الجيزة، من أجل مشاركة أسرته فرحة العيد، ليعود سريعًا إلى المعهد، ليكمل عمله رغم أن الإجازة رسمية.

وأوضح «محمود» أن العمال يبدأون عملهم فى الثامنة صباحًا، ولا يتوقفون سوى خلال فترة الراحة فى وقت الظهيرة، لأداء الصلاة وتناول الغداء، وتابع: «بنرتاح حوالى ساعة أو أقل فى نص الوردية، وبنرجع نكمل الشغل بكل نشاط».

وقال محمد رءوف، العامل الثلاثينى، إنه على الرغم من الموجة الحارة التى تضرب البلاد، فإنه أصر هو وزملاؤه على العمل بكل قوة، حتى يتم إتمام أعمال المعهد مضيفًا: «إحنا مش هاممنا الحر ولا الجو، إحنا كل اللى عايزينه واللى كلنا حاسينه من جوانا، إن الأطفال كان لازم يرجعو المعهد فى أسرع وقت، عشان كدا اشتغلنا فى كل الظروف ومافيش حاجة وقفتنا».

ويصف «محمد» أعمال ترميم المستشفى بـ«المهمة الوطنية»، قائلًا: إنها لا تقل أهمية عن المشروعات القومية التى عمل بها سابقًا، وتابع: «اشتغلت من سنة فى أعمال تشطيب كوبرى روض الفرج، وكنت مبسوط إنى بشارك فى بناء مشروع قومى، ولما جيت اشتغل فى المستشفى هنا حسيت إن دا بنفس الأهمية رغم إنه أسهل مقارنة بشغل الكوبرى».

وأضاف «محمد»، الذى شارك فى إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية، أن الأعمال من الداخل تبدو شبه منتهية، خاصة فى الأدوار العليا التى لم تتأثر بشكل كبير جراء التفجير، وأن المهندسين والمشرفين اهتموا بإنهاء غرف المرضى أولًا، والتأكد من صلاحيتها للعودة إلى استقبال المرضى، ثم العمل على الأدوار العليا والواجهة.





مواطنون: تفاجأنا باستمرار استقبال المصابين رغم الحادث