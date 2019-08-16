ميلان يخطط لتجديد عقد حارسه الشاب

يخطط ميلان لفتح ملف تجديد حارسه جيانلويجي دوناروما، من خلال عقد جلسه مع وكيله مينو رايولا، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأخرى بخدماته.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان بدأ يفكر جديًا في تجديد عقد حارسه الشاب، خوفًا من اهتمام باريس سان جيرمان، الذي يخطط جديًا للتعاقد مع دورناروما، من أجل تأمين مركز حراسة المرمى في حديقة الأمراء لسنوات طويلة.



ويعتمد سان جيرمان في هذا الأمر على ليوناردو المدير الرياضي الحالي لباريس، والسابق لميلان، الذي يعتبر أكثر الداعمين لفكرة استقطاب دوناروما ليحل محل بوفون في عرين سان جيرمان، بما أنه مستقبل الحراسة الإيطالية.



ويتطلع مسؤولو ميلان لفتح ملف التجديد مع دوناروما ووكيله، عقب انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل غلق هذا الملف، وتأكيد بقاء الحارس الشاب على المدى البعيد.



يُذكر أن دوناروما كان هدفًا لريال مدريد أيضًا، قبل أن يتعاقد الميرنجي مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.