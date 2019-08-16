بعد ساعات.. الرئيس السيسى يشهد احتفال مصر بعيد العلم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ساعات احتفال مصر بعيد العلم، والذى سيقام تحت رعايته وبحضوره، إلى جانب حضور كبار رجال الدولة.





وخلال الاحتفال الذى سيقام بمركز المنارة، سيتم تكريم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين أسهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر.