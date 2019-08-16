التعليم المدمج بجامعة المنيا يستمر في قبول طلبات الالتحاق بالبرامج المهنية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا استمرارية مركز التعليم المدمج بالجامعة في قبول طلبات الدارسين الراغبين الالتحاق بالبرامج المهنية الجديدة للعام الدراسي 2019 2020، وحتى أكتوبر المقبل، وذلك في تخصصات "التجارة، والزراعة، والدراسات الإسلامية والعربية، والطفولة المبكرة، ودبلوم الدراسات العليا في الطفولة المبكرة"،بعد توفير الفصول، والبرمجيات التي تستخدم في التدريب العملي.



ومن جانبه أوضح الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، أن المركز يهدف إلى تنفيذ التعليم التقليدي المدمج بالتعليم الإلكتروني، بحيث يُساير أحدث النظم التعليمية المتبعة دوليًا، من خلال توظيف أدوات التعليم الإلكتروني سواء المعتمدة على الحاسب الآلي عن طريق الانترنت أو الوسائل التعليمية الأخري، بحيث لا تزيد المحاضرات التقليدية التي تتطلب تواجد الدارس عن نسبة 40%، إلى جانب بث المحاضرات عبر قنوات مخصصة للجامعة عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق تطبيقات التليفون المحمول، إلي جانب إنتاج المقررات الإلكترونية والكتب والاسطوانات المدمجة للمقررات، مؤكدًا أن التعليم المدمج يعتبر بديلًا للتعليم الجامعي لمن لم تُتاح له الفرصة لاستكمال دراسته الجامعية.



وأضاف الدكتور"عواد" أن النظام الجديد للتعليم المدمج بجامعة المنيا يعتمد 3 برامج جديدة وهي ليسانس دار العلوم في الدراسات الإسلامية والعربية، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، على أن تكون مدة الدراسة بهما 4 سنوات، بالإضافة لدبلومة الدراسات العليا في الطفولة المبكرة والتي يَدرس خلالها الدارس لمدة عام كامل، إضافة إلى برنامجي الزراعة والتجارة بالشراكة مع الجامعات الأخرى، ويدرس الطالب بهم لمدة 4 سنوات وفور النجاح يحصل على شهادة البكالوريوس المهني في التخصص.