إجراء الفحص الطبى على 300 ألف مواطن فى الشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن إجراء الفحوصات الطبية من الأشعات والمناظير لأكثر من 300 ألف مواطن بالمحافظة



جاء ذلك بعد أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسام الأشعة والمناظير بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، في محافظة الشرقية، خلال النصف الأول من العام الحالي.



وتفصيلًا تم إجراء الفحوصات الطبية من الأشعات والمناظير ورسم القلب اللازمة للمرضي بالمحافظة، لـ ٣٩١.٤٩٣ مواطن خلال ٦ أشهر بواقع ١٩٨.١٦٦ حالة أشعة عادية، و١٢٤.٣٢٩ حالة موجات فوق صوتية، و٥٤.٧٧٣ حالة رسم قلب، و٨.٤٥٦ حالة أشعة مقطعية، و١٣٦٠ حالة مناظير، و٢٦٩٠ حالة قلب بجهاز إيكو، و٧٤٥ حالة فحص بجهاز دوبلر، و١٦٩ حالة فحص بجهاز ماموجرام «لفحص الثدي»، و٨٠٥ حالات فحص بجهاز C.Arm «بالعمليات الجراحية».