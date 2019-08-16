مد فترة تلقي تظلمات طلاب الثانوية من نتيجة الامتحانات للأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 حتى الأربعاء 21 أغسطس، استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.



وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح مساء اليوم الجمعة، إن 16240 طالبا وطالبة استفادوا من نتيجة التظلمات وتمت زيادة درجاتهم، من إجمالي 118256 طالبا وطالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 -2019 حتى الآن.



وكانت الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة الثلاثاء 16 يوليو الماضي.



من جهة أخرى، تنطلق غدًا السبت امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.