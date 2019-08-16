مصطفى بكري يُحيي ذكرى مذبحة رفح الأولى: أبشع العمليات الإرهابية

أحيا الإعلامي مصطفى بكري، في مقدمة حلقة برنامجه اليوم، الذكرى السابعة لمذبحة رفح الأولى التي وقعت في 5 أغسطس العام 2012.



وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "راح ضحيتها 16 شهيدًا من الجنود المصريين أبطال القوات المسلحة، وهم صائمون، هذه المذبحة من أبشع العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، والتي وقعت في عهد المعزول محمد مرسي، وتم تنفيذها على الحدود".



وأردف: "كشفت المذبحة الوجه القبيح للجماعات الإرهابية، لم يحضر المعزول جنازة الشهداء، وستظل دماؤهم في رقبة كل من ارتكب الجريمة البشعة، الرحمة على الشهداء جميعًا وللوطن المجد والخلود".