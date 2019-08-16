"المحامين": مطالبات باعتماد حد أدنى لرسوم المحاماة

طالب عدد من المحامين؛ أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، باعتماد رسوم أتعاب المحاماة بحد أدنى، وإلزام أعضاء الجمعية العمومية بتطبيقها عقب نجاح النقابة في تنقية جداولها من غير المشتغلين والتصديق على تعديلات قانون المحاماة الجديد.



وأكد المحامون رفضهم لتصرف بعض الأعضاء، وقيامهم بأعمال المحاماة نظير مبالغ ضئيلة؛ لا تتناسب مع الوضع الحالي.



ونشر عدد من المحامين أتعاب مهنة المحاماة المستحقة بالحد الأدنى لها، والتي طالبوا النقابة العامة باعتمادها بشكل رسمي.



وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، بتحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى مع الرسوم القضائية، يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيًرا إلى أنه يجري حاليًا إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لوضع المبالغ المخصصة للأتعاب في حساب النقابة مباشرة، بمجرد تحصيلها عند إقامة الدعوى بدفتر إيصالات مستقل.



وأوضح«عاشور» في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تضمن القانون الجديد وجوب تحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى جاء بناء على طلب المحامين، موضحًا أن النقابة عانت كثيرًا في الماضي من تحصيل تلك الأتعاب؛ نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، أو منقوص، أو بدخول الأموال إلى وزارة المالية، وافتقاد الوزارة للسندات التنفيذية لهذه الأحكام؛ فلا تردها إلى وزارة العدل التي بدورها لا تردها إلى النقابة؛ وهو ما فوت على النقابة كثيرًا من الأموال.