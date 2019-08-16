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رياضة

«تيتى» يكشف تفاصيل حواره مع نيمار

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
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كشف مدرب البرازيل ليوناردو باتشي «تيتي»، اليوم الجمعة، عن حوار دار بينه ونجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، تحدث فيه الأخير عن وضعه الحالي، ورحيله عن الفريق الفرنسي.

وقال تيتي إن نيمار أبلغه بأنه «هادئ» وأنه «في انتظار» أن يبحث له باريس سان جيرمان عن مخرج.

وأضاف تيتي في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو عقب الحديث هاتفيًا مع اللاعب: «سألته عن حالته النفسية في ظل هذا الوضع وقال لي: (أنا هادئ، أعرف أن هناك أمورًا جارية والآن أنا في انتظار حسم باريس سان جيرمان للأمر)».

واستدعى المدرب المهاجم لوديتي المنتخب البرازيلي أمام كولومبيا وبيرو، في الولايات المتحدة، رغم أنه لا يلعب مباريات منذ إصابته مع المنتخب في يونيو الماضي في مباراة ودية منعته من خوض بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل 2019.

وقال تيتي: «أخبرني أنه سعيد، ويعمل منذ فترة وأنه لا يقوم بألعاب تكتيكية، ولكنه في حالة جيدة».

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان الذي انضم إليه في 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وهناك مفاوضات مع النادي الإسباني من أجل العودة، ولكنها تبدو في مرحلة صعبة.

وبيّن: «أتمنى أن يرى النور لاختيار أفضل طريق، ولكني ليس لي الحق لأقول: اذهب هنا أو إلى هناك. هو لديه اسم وفريق وستكون الكلمة الأخيرة له. الأمر لا يخصني»

وفي ظل الشكوك بشأن تعافيه من الإصابة في الكاحل الأيمن، أكد المعد البدني للمنتخب فابيو ماسيرديجان أن نيمار يتدرب في الملعب منذ 15 يوليو الماضي، وأنه في أحوال «مثالية» للعب.

وتحدث تيتي أيضا عن لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو الذي يبدو أنه قد يرحل عن الفريق الكتالوني ودافع عن تواجده في قائمة المنتخب.

وقال: «لقد اختير كأفضل اللاعبين في الملعب في بداية كوبا أمريكا من الطبيعي أنه عندما يغير فريقه، تكون هناك تذبذبات، ولكنه سيستعيد مستواه، أنا على يقين».

وعن غياب مارسيلو، الذي لم يشارك في بطولة كوبا أمريكا أكد أنه ليس «لديه أي شيء على الإطلاق» ضد الظهير الأيسر لريال مدريد، وأكد على إعجابه بـ«مهاراته الفنية الاستثنائية».

وأوضح: «يؤلمني تركه خارج القائمة. الآن أنا احتاج لمنح الفرصة لأليكس ساندرو، ولكننا نتابع نعطي الفرص على أساس أداء اللاعب».

وتلعب البرازيل أمام كولومبيا في 6 سبتمبر في ملعب هارد روك في ميامي، وبعدها بـ 4 أيام أمام بيرو في لوس آنجليس.

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