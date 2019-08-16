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مصر

تصنيف "شنغهاي": جامعة القاهرة بين أفضل 300 على مستوى العالم

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة في القفز مائة مركز على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، لافتا إلى أنه إنجاز كبير للجامعات المصرية يعكس معدل التطور في عام واحد والذي بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة، والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة أن التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 يعد الأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة، حيث يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.

وقال الخشت، إن الإنجاز الذي تحقق من حيث التقدم الكبير في أقوى التصنيفات العالمية جاء نتيجة التخطيط الاستراتيجي والجهود المتنوعة لإدارة الجامعة وأساتذتها وباحثيها، موضحا أن ترتيب الجامعة من أفضل 301 إلى 400 جامعة والقفز مائة مركز دفعة واحدة يعد إنجازا ونقلة نوعية كبيرة على مستوى التصنيفات الدولية، وهو ما يؤكد أن المنظومة البحثية التي وضعتها الجامعة وتنفذها الآن تسير بخطى ناجحة ومميزة.

وأشار إلى أن منظومة جامعة القاهرة للتصنيفات الدولية تعمل على كافة الإتجاهات، حيث رصدت الجامعة ميزانيات كبيرة للإنفاق على البحث العلمي ومكافآت للباحثين أصحاب الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالإضافة إلى خلق منافسة داخلية لأفضل كلية وأفضل قسم في معدل النشر الدولي، إلى جانب المجلات العلمية التي أصدرتها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الكبيرة والتي أصبحت لها شأن وثقل دولي على رأسها مجلة "JAR" والتي صنفت الخامس عالميًا بعد مجلتي "نيتشر" و"ساينس"، وذلك وفقًا لأحدث تصنيف للمجلات الأعلى تأثيرًا، فضلا عن المجلة المصرية للمعلوماتية التي جاءت بمعادل تأثير مرتفع، وإصدار أول مجلة دولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مع الـ "ايمرالد" البريطانية.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة كانت أحيانا تحافظ على وجودها ضمن الجامعات العالمية المرموقة بقائمة أول 500 جامعة، وتتطور الآن فأصبحت على رأس أول 300 جامعة عالمية.
تجدر الإشارة إلى أن جامعتي عين شمس والإسكندرية في الترتيب من 701 إلى 800 جامعة، ثم جامعة المنصورة من 801 إلى 900 جامعة، ثم جامعة الزقازيق من 900 إلى 1000 جامعة، حيث يقوم التصنيف الصيني هذا العام علىي تصنيف 1000 جامعة حول العالم.

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