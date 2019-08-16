بلطجية يشعلون النار بجسد محامٍ حاول منعهم من حرق منزل جيرانه بالشرقية

كبير، وذلك بعد محاولته التدخل لمنعهم من حرق منزل مجاور.



واستغاثت نجلة المجنى عليه، وتدعى "م.م.ن"، برجال الشرطة، لسرعة ضبط المتهمين، وحصول والدها على حقه، مؤكدة أن مجموعة من البلطجية كانوا على خلاف مع أحد جيران المجنى عليه، وتهجموا على منزله وحاولوا حرقه، فقام المحامى بمحاولة لمنعهم، فتعدوا عليه بالألفاظ النابية، وهددوه بحرقه إن لم يبتعد ويكف عن التدخل، ولكن المحامى صمم على منعهم من حرق المنزل، فتعدى عليه البلطجية بألفاظ نابية، وقامت زوجة أحد البلطجية بسكب البنزين على المجنى عليه وأضرموا النيران به وفروا هاربين.



وقام الأهالى بمحاولات لإطفاء جسد المجنى عليه، وأصيب بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، وتم نقله لمركز الحروق بههيا لتلقى العلاج اللازم.



تم تحرير المحضر رقم 12759 لسنة 2019 جنح أبوكبير، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حررت أسرة من مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، محضرًا ضد مجموعة من البلطجية، لقيامهم بإضرام النيران فى جسد محام، أثناء تدخله لمنعهم من حرق منزل جيران المجنى عليه.كان مركز شرطة أبوكبير، قد تلقى بلاغا يفيد بقيام مجموعة من البلطجية بحرق "م.ن"، محام ومقيم بمركز أبو