الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

"هواوي" تخطط لإطلاق خدمة جديدة خاصة بها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:32 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تعهدت شركة "هواوي" الصينية بالعمل على خطط لإطلاق بديل محلي مطور ينافس تطبيق خرائط "جوجل"، بعد فترة وجيزة من إطلاق نظام التشغيل الخاص بها، HarmonyOS (بديل أندرويد).

وتهدف الخطوة هذه إلى مواجهة الحظر الأمريكي على الشركة، وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حال فقدان "هواوي" الوصول إلى خرائط "جوجل" بسبب إدراجها في القائمة السوداء، يمكن للشركة إطلاق تطبيق الخرائط الخاص بها اعتبارا من أكتوبر، وفقا لتقارير China Daily.
ومع ذلك، فإن الأداة التي تسمى Map Kit، ليست مخصصة للاستخدام من قبل المستهلك مباشرة، ولكنها مصممة لتشجيع المطورين على إنشاء برنامج استنادا إلى إمكانيات تحديد المواقع ورسم الخرائط.

وسيدعم Map Kit نحو 40 لغة عند الإطلاق، ويستخدم ميزة "هواوي" في قطاع الاتصالات لتوفير خدمات أفضل. وكذلك محطات الاتصالات الأساسية في أكثر من 160 دولة ومنطقة، ما يتيح الوصول إلى تدفقات حركة المرور في الوقت الفعلي وتوفير نظام ملاحة متطور للغاية، يمكنه التعرف على تغير حركة السيارات.

وتأتي الأنباء هذه بعد كشف عملاق التكنولوجيا الصيني عن نظام التشغيل الخاص به رسميا، HarmonyOS، والذي يمكن تشغيله على أجهزة مختلفة.

وتخطط "هواوي" لاستثمار مليار دولار لتشجيع مطوري البرامج على تصميم تطبيقات لـ HarmonyOS، كما وعدت بحصول المطورين على أرباح تنافس ما يحققونه مع الشركات الأمريكية، مثل "آبل" و"جوجل".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

فيضان السودان يقترب من حدود مصر.. و"الرى": مستعدون للمواجهة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة وفاة الفنان محمد عبده

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأحد.. "المحامين" تفتح باب القيد لخريجى التعليم المفتوح

منذ يوم

ذئب يهاجم قرية فى القليوبية ويصيب 4 مواطنين

ads

الصور

image description

أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها للقضاء على البناء المخالف

image description

نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

الأكثر قراءة

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مفاجأة.. باهر المحمدي يوقع لـ "الأهلى" بعد اتفاق سري مع الدراويش

فيضان السودان يقترب من حدود مصر.. و"الرى": مستعدون للمواجهة

حلاوة زمان

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

الصحة

هل تؤثر أدوية الاكتئاب على العلاقة الحميمة؟

علماء: "الثوم" يمنع نزلات البرد والسرطان

3 مشروبات للتخلص من الأرق

أطعمة تسبب لك الألم.. أحذرها

الرئيس نيوز

14 مليار جنيه إجمالى مصروفات المصريين فى العيد

تراجع في أسعار «الذهب»

«الآثار» عن حريق شارع المعز: جميع المبانى الأثرية «آمنة» بالكامل

بزيادة أكثر من 3 مرات.. ارتفاع حجم إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي

منوعات

طريقة جديدة لاختيار جنس المولود

"أمازون" تتبرع بمنتجاتها غير المباعة

وفاة مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

وفاة الأميرة كريستينا شقيقة ملكة هولندا السابقة

كشكول

بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية.. الأحد

قبل انطلاق التنسيق.. كيف يسجل طالب الدبلوم رغبة القبول بالجامعة؟

ننشر كشوف أسماء المتقدمين لشغل وظائف بـمدرسة"الضبعة النووية"

"تعليم أسيوط" تعلن مواعيد مقابلات اختيار القيادات الوسطي

إسلام سياسي

"أيمن نور" يستخدم أذرعه من أجل تلميعه والترويج لمبادرته - خاص

مجدي شلش لعناصر الإخوان: "القيادات ليست لهم بيعة.. وهم أقرب إلى الأعداء"

مواطن تركي يعتدي بالضرب على ابن عزة الجرف في اسطنبول

شقيق مأمور قسم الشروق يكشف كيف استغل الإخوان واقعة وفاته


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
المزيد

الثقافة

"القومي للسينما" ينعي المنتج التونسي نجيب عياد

الثقافة التونسية تنعي المنتج السينمائي نجيب عياد

"تناغم العلم مع الفنون" فى صالون تغريد فياض الثقافى غدًا

١٢ عرضًا لـ"بيت المسرح" بالمجان ضمن فعاليات "القومي"

صفحتنا ع الفيس بوك