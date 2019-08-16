مدرب توتنهام يثير الشكوك حول بقاء إريكسن

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، ضم اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن لقائمة فريقه استعدادا لملاقاة مانشستر سيتي غدا السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتأتي هذه الخطوة رغم الشكوك التي تحوم حول استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



وكان إريكسن، الذي انضم لتوتنهام في أغسطس 2013 قادما من أياكس الهولندي، أحد أهم العناصر بالنسبة لبوكيتينو في الموسم الماضي الذي احتل فيه توتنهام المركز الرابع في بريميرليج، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بنتيجة 0-2 أمام ليفربول.



واعترف بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أنه لا يعرف إذا ما كان إريكسن سيبقى مع توتنهام خلال الفترة المقبلة.



وقال: "لا أعرف، هدفي هو مساعدة جميع اللاعبين حتى يقرروا مع النادي نقل مسيرتهم إلى مكان آخر مختلف، أدين بالاحترام للجميع".



يشار إلى أن إريكسن "27 عاما" أعلن في وقت سابق أنه يحتاج إلى خوض تجربة جديدة ومواجهة تحديات أخرى بعيدا عن توتنهام، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه قد يكون الصفقة المقبلة لنادي ريال مدريد.



وكشف إريكسن، الذي شارك كبديل في المباراة التي فاز فيها توتنهام 3-1 على أستون فيلا في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي، أيضا أنه مستعد لتمديد تعاقده مع فريقه الحالي إذا لم تتخذ الأندية التي تتطلع للتعاقد معه خطوة جدية في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.



وردا على سؤال عما إذا كان سيقوم بالدفع بإريكسن ضمن التشكيلة الأساسية لتوتنهام أمام مانشستر سيتي غدا، أجاب المدرب الأرجنتيني قائلا: "سنرى ذلك، في النهاية سيبدأ المباراة 11 لاعبا فقط، أنا سعيد بما قدمه في الأسبوع الأخير وسعيد بأدائه في التدريبات، لا تزال لدينا حصة تدريبية وسأحدد اللاعبين الـ 11 الأساسيين".