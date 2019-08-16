منتخب السيدات يخسر أمام نظيره الأنجولي (66-68) ببطولة إفريقيا للسلة

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات أمام نظيره الأنجولي بنتيجة (66-68) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات تحديد أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة إفريقيا 2019، التي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 10 إلى 18 أغسطس الجاري.



تقدمت سيدات أنجولا في الربع الأول بنتيجة (22-20)، لكن منتخب مصر عاد ليفوز بالربعين الثاني والثالث بواقع (19-12) و(20-11) على التوالي قبل خسارته الربع الرابع والأخير (7-23)؛ ليفوز المنتخب الأنجولي بالمباراة بنتيجة (68-66).



ومن المقرر أن يواجه مصر غدا منتخب كوت ديفوار في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.. بينما تلاقي أنجولا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس في البطولة.