رئيس الصفاقسي: لدى ثقة كبيرة فى اللاعبين

حرص رئيس الصفاقسي، المنصف خماخم، على أن يكون قريبًا من اللاعبين، خلال معسكر العاصمة الإعدادي لنهائي كأس تونس، الذي سيجمع فريقه غدا السبت بالنجم الساحلي.



وقال خماخم، في تصريحات للموقع الرسمي للصفاقسي: "التحضيرات تجرى في ظروف طيبة.. كل ممهدات النجاح متوفرة، واللاعبون وعدوني بأننا سنعود إلى صفاقس ومعنا كأس تونس، وأنا لدي ثقة كبيرة فيهم، وبحول الله سيكونون عند وعدهم".



وحول الدعم الجماهيري المنتظر في نهائي الغد، قال: "جماهيرنا ستحضر في ملعب رادس بأعداد كبيرة، ونحن ننتظر منهم الدعم والتشجيع من البداية إلى النهاية، مثلما عودونا، وسيكون كأس تونس أجمل هدية لهم في بداية الموسم الجديد".