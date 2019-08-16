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محافظات

"الأبنية التعليمية": مناقصة لإنشاء وإحلال 35 مدرسة بأسيوط

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:12 م
جريدة الدستور
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قال محافظ أسيوط، إنه جار طرح أكبر مناقصة عامة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل لإنشاء وإحلال وتوسعة 35 مدرسة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، في إطار خطة المحافظة لخفض الكثافة بالفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس وتحسين بيئة وجودة التعليم، والتي تتماشى مع المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة، لتطوير المنظومة التعليمية خاصة في الصعيد تنفيذًا لاستراتيجية "مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وأكد نور الدين- في بيان اليوم الجمعة- أن المحافظة تضع في أولوياتها دعم المنظومة التعليمية وزيادة أعداد المدارس من خلال الإنشاءات الجديدة.. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير المساحات اللازمة لبناء المدارس، فضلًا عن الإحلال والتجديد والتوسع في المدارس القائمة بالفعل من خلال استغلال المساحات المتاحة بها لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافات بالفصول.

ومن جانبه، أوضح مصطفى عبدالفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه سيتم بيع كراسات الشروط من المركز الرئيسي بالقاهرة أو من مقر الهيئة بأسيوط، فيما سيتم تقديم العطاءات بنظام المظروفين فني ومالي ويوضع المظروفان داخل مظروف واحد مغلق ويرفق بالمظروف الفني التأمين المؤقت ويسدد إلكترونيًا أو بخطاب ضمان بنكي.

جدير بالذكر أن المناقصة تتضمن إنشاء 7 مدارس وهي (دير شو للتعليم الأساسي- الغنايم غرب الابتدائية الجديدة المشتركة- تناغة الإعدادية المشتركة- محمد عبدالرحيم الابتدائية بقصير العمارنة - طلائع الغد الابتدائية- منشأة العقال للتعليم الأساسي- حسام الدين شكر للتعليم الأساسي)، فضلا عن إحلال جزئي لـ5 مدارس هي (أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات بالقوصية- التحرير الثانوية المشتركة- قرقارص الابتدائية المشتركة- جلال الدين الأسيوطي "الابتدائية المشتركة"- شطب للتعليم الأساسي)، وإحلال كلي لمدرسة المندرة بحري الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلى توسعة وتعلية 22 مدرسة وهي (الجديدة الابتدائية المشتركة- بني هلال الإعدادية المشتركة- عرب العمايم الابتدائية المشتركة- الشيخ علي عبدالدايم للتعليم الأساسي- النواورة للتعليم الأساسي- أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي- نجع حسن صابر للتعليم الأساسي- الجهاد الابتدائية المشتركة بالعزية- عرب العمايم الإعدادية المشتركة- الاستقلال الابتدائية بعرب التناغة- عبدالعواض محمد المشتركة للتعليم الأساسي- ساحل سليم الثانوية الصناعية بنين- أسيوط الثانوية الزراعية- المنفلوطي للتعليم الأساسي- الحوطا الشرقية للتعليم الأساسي- السلام للتعليم الأساسي- عبدالرقيب إبراهيم للتعليم الأساسي- الجلاء الابتدائية المشتركة بالزاوية - الشهيد عبدالباسط علي أبوزيد الثانوية - بني رافع الإعدادية الثانوية).

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