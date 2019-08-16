"بعد استغاثة مسنة بالرئيس".. أمن الإسكندرية يغلق مطعمًا سوريًا بالعصافرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد قيام قوات أمن الإسكندرية بإغلاق مطبخ المطعم السوري "عروس دمشق"، الموجود بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وذلك استجابة لاستغاثة السيدة المسنة التي وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت سيدة مسنة من محافظة الإسكندرية قد استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر مقطع فيديو على فيسبوك، تشكو له من الأضرار التي تتسبب فيها أفران صاحب مطعم سوري، والمتواجدة أسفل نافذة بيتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع مستمر منذ 6 سنوات.



وكانت استغاثة السيدة المسنة قد لاقت رواجا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من النشطاء، في محاولة لتوصيل صوتها للرئيس والأجهزة المعنية.

