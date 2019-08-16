ذكرى وفاة الأسطورة ألفيس بريسلي

تصادف اليوم ذكرى وفاة أسطورة الغناء الأمريكية وملك موسيقى الروك، ألفيس بريسلي، الذي عثر عليه ميتا في شقته 16 أغسطس 1977.



وبعيد وفاته، صرح مصدر رسمي في الولايات المتحدة بأن النجم (42 عاما) قد تعثر في مرحاض منزله، إذ كان يعاني من السمنة المفرطة آنذاك، وحاول الزحف نحو الباب طلبًا للمساعدة.



وكان النجم قبيل وفاته يعاني من مشكلات صحية غير خافية على أحد، كضعف البصر وارتفاع ضغط الدم، وكذلك عدم انتظام دقات القلب.



ورغم ما سبق، رفض الكثير من معجبيه تصديق الرواية الرسمية حول وفاته ولجأوا إلى تفسير حادثة موته استنادا إلى "نظريات المؤامرة"، فالبعض رجح انتحاره، والبعض الآخر قال إن النجم لفق خبر وفاته وهرب بمروحية، ناهيك عن ظهور نظريات أخرى حول موته.