«فيفا» يوقف سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق مدى الحياة

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق بسبب التلاعب في نتائج مباريات.



وقال الفيفا في بيان: إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا «أدين بسبب إقراره بتلقي ‭‬‬رشى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات، وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا».



وشارك سياسيا «51 عامًا» في 51 مباراة كمهاجم ضمن منتخب نيجيريا، ثم تولى لاحقًا تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.

وتعتبر هذه القضية الأحدث التي يكشف عنها ضمن التحقيقات التي يجريها الفيفا منذ فترة طويلة بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون راج بيرومال، الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه «متلاعب معروف بنتائج المباريات» وهو ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.



وقال الفيفا إنه فرض حظرًا مدى الحياة على سياسيا «على ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا أو أي أنشطة أخرى) على الصعيدين المحلي والدولي».



كما تم تغريم سياسيا 50 ألف فرنك سويسري (51051 دولارًا).