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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد المحاور المرورية في وسط الغردقة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:49 م
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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تفقد محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عدد من المناطق بمدينة الغردقة؛ وذلك لمتابعة استكمال أعمال التجميل والتطوير، وتابع خلالها استكمال وضع العلامات الإرشادية بميدان الدهار، حيث يعد ميدانًا محوريًا يربط أهم الطرق ببعضها البعض إيابًا وذهابًا.

وقال محافظ البحر الأحمر، إن العلامات المرورية واللوحات الإرشادية على الطرق تعمل على إرشاد قائدي المركبات المختلفة؛ للسير في المسار الصحيح؛ وذلك توفيرًا للوقت والمال والإستهلاك لصاحبي المركبات وناقلي البضائع.

وأشار إلى أن الهدف من التعريف بالعلامات الإرشادية والمرورية نشر الوعي المروري، وتغيير شامل للممارسات التي أعتاد عليها أغلب سائقي المركبات ومستخدمى الطرق، بحيث تتغير نظرتهم بالأنظمة المرورية، فلا تقوم على أساس الخوف والإرغام، وإنما الانصياع الشخصي لها وتفهمها، لما يترتب على مخالفتها من مخاطر على حياتهم وحياة الآخرين، ولأنها تبتعد عن السلوك السّويّ والأخلاق الحميدة.

وشدد محافظ البحر الأحمر علي الإسراع في التنفيذ؛ لضمان الحفاظ على الشكل العام، بما يتناسب بمكانة المحافظة السياحية.

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