طلب إحاطة لكشف أسباب تكرار الحوادث على طريق حلوان أطفيح

نعى النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أبناء مركز أطفيح بالجيزة في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل ما بين منطقتي أسكر وصف البلد على طريق أطفيح حلوان.



وتقدم خليل، بخالص العزاء والمواساة لأهله بمركز وقري مركز أطفيح داعيًا الله عز وجل أن يرزقهم منازل الشهداء، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.



وأكد خليل، أنه سيتقدم بطلب إحاطة الأسبوع المقبل، بشأن الكشف عن سبب كثرة الحوادث على طريق حلوان أطفيح لعلاج الأسباب المؤدية؛ لتلك الحوادث في أسرع وقت، حفاظًا على أرواح الأهالي.