"شعبة الخضروات": استقرار الأسعار في الأسواق اليوم

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات اليوم الجمعة في الأسواق.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الطماطم من 1.50 إلى 3.9 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه.



فيما وصل سعر كيلو الكوسة 5 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا بـ15 جنيها، والفلفل الرومي بـ3 جنيهات، والثوم بـ3 جنيهات، واللفت بجنيهين.



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي 1.50 إلى 3 جنيهات والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيهات ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيهًا.