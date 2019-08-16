"القومي للسينما" ينعي المنتج التونسي نجيب عياد

نعى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، رئيس المركز القومي للسينما، بخالص الحزن والأسى وفاة المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، رئيس مهرجان قرطاج السينمائي، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 66 عامًا.



وقال عبدالجليل- في بيان اليوم- "إن الراحل كان بمثابة الصديق والأخ الأكبر، وإن بوفاته فقدت الساحة السينمائية العربية واحدًا من أهم مبدعيها، الذي كان دائما يدعم السينما المصرية".. مضيفًا أن الراحل سيظل دائمًا بيننا بأعماله المميزة وإبداعاته السينمائية.



وتقدم مستشار وزير الثقافة للسينما بخالص التعازي لأسرة المنتج التونسي نجيب عياد.. سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أسرة الراحل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.