الأحد.. "المحامين" تفتح باب القيد لخريجى التعليم المفتوح

يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، الأحد المقبل؛ لبحث خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق بشئون القيد بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون المحاماة التي أنهتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.



وقال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن الاجتماع من المقرر أن يتم الإعلان فيه عن فتح باب القيد لخريجي نظام التعليم المفتوح، ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، وليس دبلومًا، وفقًا لتعديلات قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن القانون حصن جداول النقابة، وجعلها سيدة جداولها، بما يمكنها من استبعاد غير المشتغلين.



أما عن الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد فى النقابة، فشدد "ضوة" على أن النقابة أصبح لها الحق قانونًا في استبعاد غير المشتغلين وغير المؤهلين للقيد بالنقابة، ممن لم يحصلوا على الثانوية العامة، لافتًا إلى أن الذين حصلوا على أحكام قضائية بالقيد في النقابة ومستوفين الشروط الخاصة بالقيد، سيتم فتح باب الالتحاق لهم بالنقابة، أما غير الحاصلين على الثانوية العامة فلن يتم قيدهم، وفقًا لقانون المحاماة.



ورجح "ضوة" خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن يتم عقد انتخابات النقابة العامة مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن انتخابات النقابات الفرعية سيتم إجراؤها عقب انتخابات النقابة العامة.