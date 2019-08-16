هل تؤثر أدوية الاكتئاب على العلاقة الحميمة؟

عادة ما نجد أن للأدوية أثرًا فعالًا وسريعًا بالمقارنه بالوسائل الأخرى لعلاج الاكتئاب، ولكن السؤال هنا: هل هذه الأدوية لها تأثير سلبي على العلاقة الحميمة بين الزوجين.



وفقًا لموقع health تسبب معظم أدوية الاكتئاب وبالأخص من عائلة تسمي ssris الشعور بالهدوء والسلام وعدم القلق، مما يجعل المريض يشعر بقلة في الرغبة الجنسية، حيث يرفع مستويات السيروتونين في الجسم، ويمنع الهرمونات التي تجعل أجسامنا تستجيب للجنس من نقل رسالتها إلى أدمغتنا.



ومن المرجح أن تواجه النساء أيضًا قلة الرغبة في ممارسة الجنس، وفي بعض الحالات تبلغ النساء عن عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس، أما الرجال فتؤثر عليهم من خلال حدوث انخفاض الرغبة الجنسية، وصعوبة الحصول على الانتصاب والحفاظ عليه.