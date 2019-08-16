الجيش الليبى يهدد بمحاسبة المتورطين فى قتل مؤيدى الجيش بطرابلس

قال المكتب الاعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية: «إن القيادة تتابع عن قرب من خلال تقارير دورية فورية يتم رصدها؛ حملات الاعتقال والتعذيب وسرقة وحرق الممتلكات والتي تطال المؤيدين للجيش والضباط والعسكرين داخل العاصمة».



وأضاف المكتب عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة: «القيادة العامة تؤكد أنها ستُحاسب كل من تلوثت يداه وكان طرفًا فى هذه الانتهاكات».



وشهدت العاصمة طرابلس، مساء الخميس، عمليات مداهمة نفذتها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، لعدد من منازل منتسبي القوات المسلحة، وقامت بنهبها والعبث بمحتوياتها، حسب ما أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني.



ونشرت وسائل إعلام ليبية، صورًا من داخل منزل عائلة الضابط المهجر من طرابلس الرائد باسم البوعيشى، تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل، فضلًا عن سرقة كل محتوياته.



وقال المركز الإعلامي، إن هذه العمليات الانتقامية والاعتقال والانتهاك على الهوية، يتعرّض لها العشرات من الضباط، إضافة إلى القتل واعتقال أبناء العائلة بعد حرق منازلهم وسرقة جميع ممتلكاتهم.



ويخوض الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي حربًا شرسة ضد الجماعات المسلحة والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق المسيطرة على مؤسسات الدولة.