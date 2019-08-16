ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة في المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3 آلاف و802 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 24 ساعة؛ وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



ونجح ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 9 قضايا تنوعت بين "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، إضافة لضبط 927 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية على مستوى الجمهورية.



وفي السياق ذاته، أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 537 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، تنوعت ما بين "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة، شهادات صحية مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، ألعاب نارية".