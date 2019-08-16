هبوط جديد للروبل الروسي

واصل الروبل الروسي الهبوط لثالث يوم على التوالي، الجمعة، مقتربًا من أضعف مستوياته منذ مايو في تعاملات ضعيفة، مع تفضيل المستثمرين تقليل المخاطر قبل عطلة نهاية الأسبوع، وسط تزايد الضبابية في الأسواق العالمية.



وسقط الروبل ضحية لاضطرابات الأسواق المالية العالمية التي تفاقمت هذا الأسبوع بفعل مخاوف من ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ في ألمانيا، وكذلك الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش تراجع الروبل 0.5 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 66.41 للدولار، متجها نحو 66.59 وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.



وحتى الآن هذا الأسبوع، هبط الروبل حوالي 1.7 في المائة أمام الدولار، كما تراجع مقابل اليورو 0.3 في المائة إلى 73.64.