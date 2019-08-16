فيديو.. روان عليان تغني "أنا عندي حبيب" باللهجة المصرية

أطلقت المطربة الفلسطينية روان عليان أغنيتها الجديدة "أنا عندي حبيب"، التي صورت الفيديو كليب الخاص بها في لبنان.



وقالت "روان" إنها "سعيدة بالتجربة مع فريق العمل ومع المخرج المبدع فادي حداد، الذي قدم صورة شبابية في العمل مليئة بالطاقة الايجابية وكأنه فيلم رومانسي قصير، بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز التي قدمت كل شيء لنجاح العمل".



وأضافت "روان": "الأغنية باللهجة المصرية التي أحبها كثيرا، وتدربت عليها منذ الصغر، مع أصوات العظماء؛ خاصة كوكب الشرق أم كلثوم".



"أنا عندي حبيب" من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات أيدوغان.



وكان أول ظهور لروان في برنامج "Arab Idol"، إذ لفتت الأنظار بصوتها عندما غنت "الرضا والنور".



يذكر أن روان من عائلة إعلامية، فوالدها هو الإعلامي حسين عليان، رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين في فلسطين، وشقيقتها هديل عليان، مذيعة في قناة "العربية- الحدث".