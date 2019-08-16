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عالم

زيمبابوي.. الشرطة تفرق مظاهرات "محظورة"

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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أطلقت شرطة زيمبابوي الغاز المسيل للدموع، وانهالت على أكثر من 100 من أنصار المعارضة بالضرب باستخدام الهراوات، اليوم الجمعة، وذلك بعد تحديهم الحظر على الاحتجاجات وسط العاصمة هراري.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن المحتجين الذين كانوا ينشدون ويرددون شعارات، عادوا سريعا إلى الميدان الرئيس، مكان تجمعهم المتفق عليه، قبل أن تفرقهم الشرطة المسلحة بالهراوات مجددا.

وحظرت السلطات المظاهرات التي أعدت لها المعارضة على مدى أسابيع، بحجة المخاوف من وقوع أعمال شغب، ونصبت الشرطة حواجز وسط العاصمة، وبدأت بتفتيش الوثائق الثبوتية لدى بعض المارة والسائقين.

وقدم أكبر حزب معارض، هو "الحركة من الجل التغيير الديمقراطي"، دعوى إلى محكمة العاصمة للمطالبة برفع الحظر عن الاحتجاجات، لكن المحكمة لم تنظر في الموضوع بشكل عاجل.

وكانت المعارضة تعتزم تنظيم مظاهرة، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية في بلد يعاني أزمة اقتصادية ومالية خانقة، يصاحبها انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 18 ساعة، وقد ازدادت حدة الأزمة في الأسابيع الأخيرة بسبب تدهور الوضع الغذائي.

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