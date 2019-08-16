تشكيل فريق الإسماعيلي في مواجهة بتروجيت وديًا

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، تشكيل الفريق لخوض ودية بتروجيت بعد قليل؛ استعدادًا للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة ببطولتي الدورب المحلي وكأس محمد السادس.



وضم التشكيل الأساسي كل من "محمد فوزي حارس مرمى، أحمد أيمن، محمد هاشم، محمد مجدي، حمدي الزوي، عماد حمدي، محمود دونجا، وجيه عبد الحكيم، أحمد مدبولي، بيكتي سيلفا، محمد الشامي".



على مقاعد البدلاء "محمد مجدي، مدحت فقوسه، أسامة إبراهيم، محمد بيومي، نادر رمضان، خليل نيمار، مصطفى فارس، محمد عمار، إبراهيم أبواليزيد، شليونجو".